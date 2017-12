Kuźmiuk: Pierwsze przydziały w ramach programu Mieszkanie Plus

1. Wczoraj w Jarocinie uroczyście wręczono 366 rodzinom, przydziały na mieszkania budowane przez Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS) w ramach rządowego programu Mieszkanie plus.



Mieszkania są budowane w systemie pod klucz w niewielkich budynkach mieszczących po 6 mieszkań (55 m2 i 35 m2) i są przydzielane rodzinom wychowującym dzieci do 15 roku życia i z takim poziomem dochodu na głowę w rodzinie, że nie pozwala on na staranie o uzyskanie mieszkania komunalnego bądź socjalnego(stawki czynszu będą wynosiły 11 i 12 zł za m2).



Mieszkania będą oddawane do użytku już na wiosnę, cieszą się jednak ogromnym zainteresowaniem (chętnych jest znacznie więcej), ale przydział co symboliczne uzyskały także 4 polskie rodziny, które do tej pory przebywały W. Brytanii, a teraz na stałe wracają do kraju.



2. Również szybkimi krokami zbliża się końca budowa 186 mieszkań przez samorząd Białej Podlaskiej i spółkę Banku Gospodarstwa Krajowego - BGKN w ramach tego samego programu pilotażowego.



Budynki są już przykryte i docieplone, trwają prace wykończeniowe, doprowadzono do nich media i szerokopasmowy internet, zasiedlanie odbędzie się już na wiosnę przyszłego roku, a oszacowany już koszt metra kwadratowego wyniesie 1860 zł, czynsz wynajmu wyniesie 12 zł za m2.



Jak poinformował prezydent miasta, koszt wynajmu 50 metrowego mieszkania w ramach tego programu razem z kosztem mediów (woda, ścieki, ogrzewanie), nie powinien przekroczyć kwoty 900 zł miesięcznie.



Tu także zainteresowanych rodzin jest znacznie więcej niż mieszkań budowanych w pierwszym etapie (zgłosiło się aż 1150 rodzin) w tym także polskie rodziny z W. Brytanii, Irlandii i Niemiec.



3. Przypomnijmy tylko, że zasadniczą częścią programu Mieszkanie plus, jest budowanie mieszkań na wynajem, ale także mieszkań z opcją wejścia wynajmującego w jego własność po około 20-30 latach użytkowania.



Mieszkania w tym systemie budowane będą przez podmioty rynkowe w oparciu o specjalną linię kredytową w Banku Gospodarstwa Krajowego, ale na uzbrojonych gruntach nieodpłatnie (albo za symboliczną odpłatnością), udostępnionych przez państwo (chodzi między innymi o grunty będące w dyspozycji PKP i innych spółek państwowych, Agencji Mienia Wojskowego, czy Agencji Nieruchomości Rolnych), albo samorządy przekazywane do Krajowego Zasobu Nieruchomości).



W związku z tym cena budowy metra kwadratowego takiego mieszkania nie powinna być wyższa niż 2- 3 tys. zł (w zależności od lokalizacji), a w konsekwencji wysokość czynszu dla wynajmującego byłaby około 40-50% niższa niż obecne czynsze rynkowe (nawet z opcją wejścia we własność po ok. 30 latach).



Jak podał resort infrastruktury i budownictwa czynsz w mieszkaniach na wynajem będzie wynosił pomiędzy 10, a 20 zł za metr kwadratowy, natomiast z opcją wykupu na własność od 12 do 24 zł za metr kwadratowy (w zależności od lokalizacji mieszkania).



4. Przypomnijmy także, że program budowy mieszkań czynszowych Mieszkanie plus jest skierowany głównie do rodzin o średnich dochodach, które nie mają szans na uzyskanie własnego mieszkania, przy czym zawiera preferencje dla rodzin wychowujących dzieci.



Jak wynika z informacji podanych TBS w Jarocinie i prezydenta Białej Podlaskiej dotyczących budowy mieszkań w tych miastach, wszystkie one potwierdzają realność założeń, jakie przyjął rząd uruchamiając program Mieszkanie plus.



Program Mieszkanie plus, jest, więc wreszcie pierwszym w Polsce kompleksowym rozwiązaniem zaadresowanym do rodzin o średnim i niskim poziomie dochodów, zorientowanym nie na wspieranie „własności mieszkaniowej”, ale na wynajem, co zapobiega wpadaniu w pułapki zadłużeniowe, tak charakterystyczne do tej pory dla wielu młodych rodzin (na przykład w przypadku tzw. frankowiczów).



Zbigniew Kuźmiuk