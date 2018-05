Kuźmiuk: Oddano pierwsze 100 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus!

1. Pod koniec kwietnia w Jarocinie wręczono klucze do pierwszej setki mieszkań, wybudowanych w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus realizowanego w tym przypadku na podstawie porozumienia pomiędzy samorządem i bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Gmina realizuje w ramach tego programu, budowę 366 mieszkań i będą one oddawane do użytku w kolejnych transzach w maju i czerwcu tego roku i we wrześniu 2019, i wszystkie one będą wynajmowane na tych samych warunkach.

Mieszkania są przygotowane według standardu „pod klucz” o metrażu od 35 m2 do 55 m2, każde z nich ma oddzielne ogrzewanie gazowe i oddzielne liczniki na prąd i wodę, co pozwoli, aby każdy z lokatorów mógł rozliczać tzw. media, samodzielnie.

Cena wynajmu wynosi 7,9 zł za m2 (z opcją wykupu na własność 11,3 zł za m2), co oznacza, że cena wynajmu będzie się znajdowała w przedziale od 281 zł za mieszkania najmniejsze do 435 zł za te największe (z opcją wykupu od 395 zł do 621 zł za m2).

2. Również szybkimi krokami zbliża się końca budowa 186 mieszkań przez samorząd Białej Podlaskiej i spółkę Banku Gospodarstwa Krajowego - BGKN w ramach tego samego programu pilotażowego.

Budynki są już przykryte i docieplone, trwają prace wykończeniowe, doprowadzono do nich media i szerokopasmowy internet, zasiedlanie odbędzie się już na wiosnę przyszłego roku, a oszacowany już koszt metra kwadratowego wyniesie 1860 zł, czynsz wynajmu wyniesie poniżej 12 zł za m2.

Jak poinformował prezydent miasta, koszt wynajmu 50 metrowego mieszkania w ramach tego programu razem z kosztem mediów (woda, ścieki, ogrzewanie), nie powinien przekroczyć kwoty 900 zł miesięcznie.

Tu także zainteresowanych rodzin jest znacznie więcej niż mieszkań budowanych w pierwszym etapie (zgłosiło się aż 1150 rodzin) w tym także polskie rodziny z W. Brytanii, Irlandii i Niemiec.

3. Przypomnijmy tylko, że zasadniczą częścią programu Mieszkanie plus, jest budowanie mieszkań na wynajem, ale także mieszkań z opcją wejścia wynajmującego w jego własność po około 20-30 latach użytkowania.

Mieszkania w tym systemie budowane będą przez podmioty rynkowe w oparciu o specjalną linię kredytową w Banku Gospodarstwa Krajowego, ale na uzbrojonych gruntach nieodpłatnie (albo za symboliczną odpłatnością), udostępnionych przez państwo (chodzi między innymi o grunty będące w dyspozycji PKP i innych spółek państwowych, Agencji Mienia Wojskowego, czy Agencji Nieruchomości Rolnych), albo samorządy przekazywane do Krajowego Zasobu Nieruchomości).

W związku z tym cena budowy metra kwadratowego takiego mieszkania nie powinna być wyższa niż 2- 3 tys. zł (w zależności od lokalizacji), a w konsekwencji wysokość czynszu dla wynajmującego byłaby około 40-50% niższa niż obecne czynsze rynkowe (nawet z opcją wejścia we własność po ok. 30 latach).

Jak podał resort infrastruktury czynsz w mieszkaniach na wynajem będzie wynosił pomiędzy 10, a 20 zł za metr kwadratowy, natomiast z opcją wykupu na własność od 12 do 24 zł za metr kwadratowy (w zależności od lokalizacji mieszkania).

Zbigniew Kuźmiuk