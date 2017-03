Kuźmiuk: Już nie resort pracy, ale rodziny!

reklama

fot. zbigniewkuzmiuk.pl reklama

Teraz to już nie resort pracy, ale przede wszystkim resort rodziny

1. Minister Elżbieta Rafalska mówiła wczoraj na Stadionie Narodowym, na którym odbywał się już 13 Narodowy Kongres Rodziny, „że w rodzinie tkwi potencjał, który jest źródłem rozwoju naszego kraju. Chcemy go jak najlepiej wykorzystać, dlatego rodzina jest w centrum polityki społecznej państwa”.

I nawiązała do zmiany nazwy resortu, który obecnie nosi nazwę rodziny, pracy i polityki społecznej, przypominając, że kiedy była ona dokonywana, opozycja i wspierające ją media grzmiały, że to tylko hasło”.

Po blisko 18 miesiącach funkcjonowania rządu premier Beaty Szydło i realizowanym przez resort programie, wszyscy się już przyzwyczaili, że jest przede wszystkim ministerstwo rodziny.

2. Przyczynił się do tego przede wszystkim program Rodzina 500plus w ramach, którego jak poinformował wczoraj wiceminister Bartosz Marczuk do końca lutego wypłacono już 21 mld zł, objętych nim jest 2,57 mln rodzin i 3,82 mln dzieci do lat 18.

Minister potwierdził, że podstawowe założenia tego programu nie ulegną zmianie, w dalszym ciągu 500 zł na pierwsze dziecko jest zależne od poziomu dochodu na głowę w rodzinie, natomiast środki na drugie i każde kolejne dziecko są już wypłacane bez dostarczania informacji o dochodach.

Przypomnijmy, że w całym tegorocznym budżecie na realizację programu Rodzina 500plus zarezerwowano w budżecie państwa kwotę ponad 23 mld zł, co oznacza, ze nie powinno być kłopotów z jego pełnym finansowaniem.

3. Po blisko 12 miesiącach realizacji programu Rodzina 500 plus, jak podaje ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej, kończy się ubóstwo wśród dzieci w Polsce.

Według danych resortu liczba dzieci ubogich zmniejszy się z 718 tysięcy do 188 tysięcy, czyli o blisko 0,5 miliona i jest to wydarzenie bez precedensu w całym już blisko 27 letnim okresie przemian w naszym kraju.

W oczywisty sposób w wyniku realizacji programu Rodzina 500 plus, znacząco poprawiła się także sytuacja rodziców wychowujących dzieci, skrajne ubóstwo w Polsce zostanie zmniejszone blisko, o 50%, co oznacza, że takich osób (z dochodem miesięcznym poniżej 450 zł na osobę), będzie w Polsce mniej niż 4%.

Według danych resortu bieda wśród dzieci praktycznie znika, w ubóstwie skrajnym na koniec tego roku, było mniej niż 2% dzieci, co jest dowodem na niezwykłą wręcz skuteczność programu Rodzina 500 plus w ograniczaniu biedy (ubóstwo skrajne wg. danych resortu zmalało o 98%).

4. Po raz pierwszy od wielu lat rodziny wielodzietne w miastach i na wsi, stać na zakup nowej odzieży i obuwia dla dzieci, wyposażenia w przybory szkolne, a także na wspólny wyjazd, na chociaż krótkie wakacje, a obecnie ferie zimowe, poza miejsce swojego stałego zamieszkania.

W roku 2016 także zniknęły z oferty banków i instytucji pożyczkowych reklamy kredytów i pożyczek na wyprawkę szkolną dla dzieci, co oznacza, że także w ocenie tych instytucji program Rodzina 500 plus w znaczący sposób poprawił sytuację materialną szczególnie rodzin wielodzietnych.

Minister Rafalska zaprzeczyła także informacjom, że pieniądze wypłacane rodzinom w ramach programu Rodzina 500plus są marnotrawione, nic takiego nie ma miejsca, nie ma również mowy o negatywnym wpływie tego programu na rynek pracy, szczególnie kobiet.

Jak podsumowała minister Rafalska program Rodzina 500plus ma także ważny aspekt psychologiczny, dzięki niemu następuje odbudowywanie więzi rodzinnych i społecznych, a w rodzinach wychowujących dzieci w tym w szczególności tych wielodzietnych, wzrasta poczucie godności, wysokiej samooceny, zaradności i bezpieczeństwa.

Zbigniew Kuźmiuk

26.03.2017, 15:30