Kuźmiuk: Inwestycje prywatnych firm motorem wzrostu gospodarczego

1. Rekordowy wzrost PKB w Polsce w 2018 roku wynoszący 5,1% (najwyższy wzrost PKB od 2007 roku), był oparty głównie na wyraźnym wzroście konsumpcji, ale i wzroście inwestycji w stosunku do roku 2017.

Wielu ekonomistów zapowiadających pewne spowolnienie wzrostu gospodarcze w naszym kraju, podkreślało, że wpłynie na to wyraźny spadek koniunktury w krajach Europy Zachodniej głównie w Niemczech, a ten kraj jest dla naszej gospodarki największym rynkiem eksportowym.

Okazuje się, że to spodziewane spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce w 2019 roku może zostać zamortyzowane inwestycjami firm prywatnych, bowiem zapowiadają one inwestycyjną ofensywę.

W ramach tych badań, ankietowano aż 200 spółek z Polski i stwierdzono, że aż 58% polskich przedsiębiorców deklaruje w 2019 roku zwiększone inwestycje w rozbudowę parku maszynowego i jest to najwyższy odsetek ze wszystkich 35 badanych krajów.

Polscy przedsiębiorcy chcą także intensywniej niż do tej pory inwestować w pracowników (takie deklaracje złożyło 48% firm), w technologie IT (41% firm) w badania i rozwój (40% firm) i tylko 29% z nich zapowiada inwestycje w nowe budynki.