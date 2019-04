Kuźmiuk: Dwie konwencje: jedna o programie na wybory do PE, druga o złym PiS-ie

Wczoraj w tym samym mieście w Poznaniu, odbyły się dwie konwencje regionalne w ramach kampanii wyborczej do europarlamentu: Koalicji Europejskiej z udziałem przywódców PO, PSL, Nowoczesnej i SLD, a także Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.

Podczas konwencji Koalicji Europejskiej główne wystąpienie miał Grzegorz Schetyna, tak jak ma to już w zwyczaju odczytywał je z promptera i zasadniczą jego część poświęcił złemu PiS-owi.

Następnie opowiedział zagadkę: jak zarobić pierwszy milion i sam na nią odpowiedział: trzeba zapisać się do PiS-u, następnie mówił o kaście partyjnych mandarynów, którzy zza ciemnych szyb limuzyn obserwują życie zwykłych ludzi.

Dodał, że PiS urządził sobie Bizancjum w Warszawie i całej Polsce i stwierdził ,że obecną władze cementują tylko przywileje, a następnie groził ,że to wszystko do czasu ( w domyśle do wygranych przez Koalicję Europejską wyborów).