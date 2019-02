Kuźmiuk: Dochody w 4 lata wzrosną o 100 mld zł. Stać nas na programy

W rozmowie z Radio Plus polityk stwierdził, że obecny rząd Mateusza Morawieckiego doprowadził do sytuacji, w której nie trzeba "szukać" pieniędzy na finansowanie propozycji programowych. Jego zdaniem, obecnie gospodarka w naszym kraju jest w tak dobrej kondycji, że spodziewać się będziemy wyłączznie wzrostów dochodów do budżetu.