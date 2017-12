Kuźmiuk: Co nas czeka w nowym budżecie

1. Jak poinformował przewodniczący sejmowej komisji finansów publicznych poseł Jacek Sasin, zakończenie prac nad projektem ustawy budżetowej na 2018 rok zostaje przesunięte na początek stycznia przyszłego roku.

Projekt budżetu jest przed II czytaniem, a wiec po przyjęciu poprawek w komisji finansów publicznych (komisja przyjęła kilkadziesiąt poprawek głównie autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości), a więc prace nad nim mogłyby się zakończyć jeszcze w tym tygodniu (dzisiaj rozpoczyna się posiedzenie Sejmu).

Ze względu jednak na trwającą rekonstrukcję rządu zdecydowano się na przełożenie II i III czytania na początek stycznia, aby umożliwić nowemu premierowi dokonanie przeglądu budżetu i zaproponowanie ewentualnych zmian wynikających choćby z priorytetów wczoraj powołanej Rady Ministrów.

2. Przypomnijmy, że projekt budżetu na 2018 rok został oparty na dość konserwatywnych założeniach: wzrost gospodarczy ma wynieść 3,8% PKB (wzrost PKB w roku 2017 najprawdopodobniej lekko przekroczy 4%), inflacja w ujęciu średniorocznym ma wynieść 2,3%, bezrobocie – 6,4% (już tego lata wskaźnik ten spadnie poniżej 7% – w październiku tego roku stopa bezrobocia wyniosła 6,6 %).

Bardziej optymistyczne wyglądają założenia dotyczące wzrostu przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz rent i emerytur – wzrost nominalny o 6,3%, oraz wzrost spożycia prywatnego – w ujęciu nominalnym o 5,9%.

Na podstawie tych makroekonomicznych założeń, zaplanowano dochody budżetu państwa na poziomie 355,7 mld zł, wydatki na poziomie 397, 2 mld zł, co oznacza, że deficyt nie może być wyższy niż 41,5 mld zł, a deficyt całego sektora finansów publicznych według metodologii unijnej nie przekroczy 2,7%.

Jak zapowiedział wtedy wicepremier Morawiecki już w tym roku wpływy z VAT będą o ok. 25-27 mld zł wyższe od tych z roku poprzedniego, (czyli przekroczą 150 mld zł), a w roku 2018 zostanie prawdopodobnie zlikwidowana luka w podatku VAT, (czyli wpływy będą o kolejne kilkanaście miliardów złotych wyższe).

3. Jeżeli chodzi o wydatki to zaplanowano astronomiczną kwotę ponad 75 mld zł na cele społeczne w tym blisko 25 mld zł na realizację programu Rodzina 500 plus (o prawie 2 mld zł więcej niż w roku 2017), ponadto około 13 mld zł ma być wydatkowane na świadczenia rodzinne.

Z kolei około 10 mld zł ma być przeznaczone na sfinansowanie podwyżek emerytur i rent, a około 9 mld zł n na sfinansowanie obniżenia wieku emerytalnego, jeżeli wszyscy uprawnieni z tego prawa skorzystają (o taką kwotę będzie zwiększona dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Pewna część środków z tej puli będzie przeznaczona na wsparcie programu Mieszkanie plus, na sfinansowanie programu darmowych leków dla seniorów (powyżej 75 roku życia), a także na zwiększenie dopłaty do systemu ubezpieczeń rolniczych).

4. Jak zaznaczył podczas prezentacji projektu w październiku wicepremier Morawiecki w roku 2018 wykonany zostanie także drugi krok w podwyższaniu kwoty wolnej od podatku w PIT i kwota ta zostanie podniesiona do poziomu 8 tys. zł (a więc osoby osiągające taki poziom rocznego dochodu będą zwolnione z tego podatku).

Podniesiony zostanie także z dotychczasowych 11 tys. zł rocznie do 13 bądź 14 tysięcy rocznie próg dochodów, do którego kwota wolna maleje i po przekroczeniu, którego aż do 85 tysięcy 528 zł wynosi 3091 zł.

Te dwie decyzje związane z podwyższeniem kwoty wolnej będą kosztowały budżet przynajmniej kilka miliardów złotych, przy czym środki te trafią do osób fizycznych o najniższym poziomie dochodów.

5. W budżecie na rok 2018 wyraźnie rosną środki w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia o 6 mld zł, (latach 2017-2018 wzrosną wiec one łącznie o 10 mld zł) równie mocno rosną wydatki na Wojsko Polskie o blisko 4 mld zł, w związku z tym budżet resortu wyniesie blisko 40 mld zł (2% PKB z roku bieżącego), w tym przynajmniej 10 mld zł na modernizację polskiej armii.

Dodatkowe środki otrzyma polska Policja na podwyżki płac dla policjantów (około 100 mln zł), a także Straż Graniczna na 400 dodatkowych etatów (około 23 mln zł) w związku z koniecznością wzmocnienia ochrony polskiej granicy wschodniej.

Być może po expose nowego premiera Mateusza Morawieckiego do projektu budżetu zgłoszone zostaną jeszcze jakieś poprawki w czasie II czytania, ale zapewne nie będą one w zasadniczy sposób zmieniać tego projektu, wszak powstawał on w resorcie kierowanym przez obecnego szefa Rady Ministrów.

Zbigiew Kuźmiuk