Kuźmiuk: Będziemy bronić normalnej rodziny, złotego, polityki społecznej i bezpieczeństwa!

1. Wczoraj odbyły się dwie konwencje: Zjednoczonej Prawicy w Bydgoszczy i Koalicji Europejskiej w Płocku i znowu można było porównać ich zawartość merytoryczną i pomysły obydwu ugrupowań, które chcą realizować w Brukseli.



Prezes Jarosław Kaczyński mówił o wadze wyborów do Parlamentu Europejskiego i stwierdził, że Zjednoczona Prawica będzie bronić złotego, normalnej rodziny, polityki społecznej realizowanej od ponad 3 lat i bezpieczeństwa.



Schetyna z kolei wprawdzie odszedł już od odmieniania nazwy Prawo i Sprawiedliwość przez wszystkie przypadki i próbował mówić o konieczności reform w ochronie zdrowia ale tej partii po 8 latach nic nie robienia w każdej dziedzinie ,bardzo wyraźnie brakuje wiarygodności.



2. Obrona złotego to reakcja na powtarzające się wezwania płynące ze strony Koalicji Europejskiej (KE) o konieczności przyjęcia przez Polskę waluty euro, prezes Jarosław Kaczyński stwierdził ,że Prawo i Sprawiedliwość chce dla Polaków europejskich płac, a nie europejskich cen.



To stwierdzenie oddaje istotę zagrożenia jakie niechybnie sprowadziłaby na Polskę decyzja o wejściu do strefy euro, do czego bardzo intensywnie namawiają nas liberalni ekonomiści (także ci należący do Platformy), a także politycy tej partii, czy też czołowi politycy Nowoczesnej będący teraz częścią KE).



Przypomnijmy tylko, że zupełnie niedawno bo w listopadzie 2018 roku, na kongresie Europejskiej Partii Ludowej w Helsinkach przewodniczący Grzegorz Schetyna powiedział między innymi „Dla Platformy Obywatelskiej dołączenie Polski do strefy euro jest ważnym celem. Po tym jak odsuniemy od władzy populistów, zaoferujemy polski obywatelom plan dołączenia do obszaru wspólnej waluty



3. Prezes Kaczyński podkreślił także, że ewentualne zwycięstwo wyborcze KE w jesiennych wyborach, oznacza odebranie Polakom przywilejów socjalnych



Coraz więcej wypowiedzi czołowych polityków Koalicji Europejskiej, potwierdza, że jeżeli tylko mieliby dojść do władzy w wyniku wyborów parlamentarnych na jesieni tego roku, to poważnie ograniczą albo wręcz zlikwidują programy społeczne wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości



Politycy Platformy czy Nowoczesnej kwestionują nie tylko zasadność rozszerzenia programu Rodzina 500 plus na pierwsze dziecko, ale także twierdzą, że wypłaty na dzieci należy uzależnić od tego czy oboje rodzice pracują, jeżeli tak nie jest, wsparcie na dzieci należy po prostu odebrać.