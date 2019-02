Kuźmiuk: Atak na premiera Włoch w Parlamencie Europejskim

JR 14.2.19 8:45

Jak widać zmiany personalne w Brukseli są konieczne. Ci obecni mają zakodowane mózgi i nie są w stanie zrozumieć, że obok nich dokonują się zmiany. W poszczególnych krajach członkowskich sprawują władzę inni ludzie, mają inną koncepcję polityki wewnętrznej swojego kraju i potrafią czytać i zrozumieć treść traktatu, który był podpisany w momencie wchodzenia do Unii. Timmermans i Verhofstadat ludzie złośliwi, upośledzeni politycznie. Do tego dochodzi jeszcze na ciągłym rauszu (lub jeszcze gorzej) Juncker i beztalencie Tusk i to cała czołówka Unii. Jaka może być jedność w tej organizacji? Do tego dochodzi jeszcze nieformalny, ale duży wpływ kanclerz Niemiec, która bez porozumienia, na własną rękę spowodowała lawinę ludzi z Bliskiego Wschodu i Afryki do Unii!!! Wyobraźmy sobie, co byłoby gdyby podobnie jak kanclerz Niemiec postępowali na własną rękę inni przywódcy poszczególnych krajów członkowskich? Otóż władze brytyjskie i społeczeństwo tego kraju nie chcą być pantoflarzami i dostarczycielami ogromnych pieniędzy na utrzymanie bardzo dużej, a jednocześnie zbytecznej machiny urzędniczej. Postanowili gospodarować na własną rękę. Politycy unijni są tak ograiczeni, że nie potrafią wyciągnąć wniosków z tej lekcji. Teraz uczepili się Włoch! To może spowodować, że i w tym kraju zrodzi się pomysł porzucenia tgo kołchozu. Wybory, wybory jak najszybciej bo z tymi ludźmi Unia utonie.