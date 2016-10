"Ku*wa", "zdechnij" - tak o prof. Pawłowicz piszą ci, którzy wczoraj protestowali

reklama

Jeżeli osobom biorącym wczoraj udział w „czarnym proteście” można czegoś odmówić, to w pierwszej kolejności będzie to kultura. To bowiem część spośród tych właśnie osób kierowała pogróżki wobec prof. Pawłowicz, posłanki PiS po tym, jak skrytykowała ona ów protest.

"Ty ku....", "debilko", "chamko" ,"do gazu","mamy na ciebie zlecenie", "szykuj sznur","idiotko", "jeb...na szmato", "jesteś nikim obrzydliwa kreaturo" ,"pier...na", "zdechnij","itd, itp,plus obelgi pod adresem moich najbliższych. Lewackie "mamusie" i "tatusiowie" przy pomocy "Czarnego" walczą... Potem widujemy ich na salach sądowych za znęcanie się nad swymi dziećmi. Których nie udało się wcześniej zabić?”

oto wpis p. prof. Pawłowicz na portalu facebook.

Jakkolwiek żyjemy w kraju demokratycznym i protesty są legalne, to jednak tego typu pogróżki i słowa obrazy są czymś tak skandalicznym, że trudno to jakkolwiek wytłumaczyć. Miejmy nadzieję, że choć część spośród tych osób zostanie z tego powodu pociągnięta do odpowiedzialności.

dam/Fronda.pl

4.10.2016, 19:10