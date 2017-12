Kurkuma - co leczy? Albo raczej - czego nie?!

Najbardziej aktywnym składnikiem kurkumy jest kurkumina. Większość badań poświęconych jest temu związkowi. To jej przypisuje się właśnie działanie przeciwnowotworowe. Jest wiele danych literaturowych pokazujących, że kurkumina jest skuteczna na różnych etapach nowotworzenia.

Znanych jest wiele leczniczych właściwości kurkumy. Można ją stosować na bóle żołądka, pomaga w artretyzmie i cukrzycy. Ma właściwości przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Opóźnia też rozwój nowotworów.

W starożytnej medycynie chińskiej wykorzystywana była do łagodzenia niestrawności oraz do leczenia trudno gojących się ran i blizn. Sprawdzała się także przy dolegliwościach żołądka i wątroby.

Obecnie szeroko prowadzone badania wykazują jej działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne oraz przeciwnowotworowe. Podkreśla się także jej właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne. Korzystne działanie kurkuminy częściowo wyjaśnia fakt, że oddziałuje ona na wiele związków, w tym na białka, enzymy, cytokiny, czynniki transkrypcyjne i czynniki wzrostu.

Badania prowadzone na szczurach przez prof. Glenne Schafe z Hunter College and the Graduate Center at the City University of New York wykazały, że ma również właściwości psychologiczne. – U szczurów karmionych pożywieniem wzbogaconym o kurkuminę – substancję znajdującą się w kurkumie – zaobserwowano zaburzenia w procesie kodowania przykrych zdarzeń. Te, które miały już przykre wspomnienia i spożywały dodatkowe ilości kurkuminy, zapominały o nich szybciej – tłumaczy prof. Schafe. Kurkumina zdawała się utrudniać utrwalanie wspomnień i ich przypominanie.

Kurkumina oprócz działania antynowotworowego posiada inne cenne właściwości np. przeciwzapalne, odkażające, oczyszczające, wysuszające np. jest bardzo pomocna przy zaśluzowaceniu dolnych dróg oddechowych czy zatok. Świetnie wybiela zęb.

Stan zapalny jest naturalną reakcją organizmu na infekcje, uraz czy też stres o różnej etiologii. Przewlekły stan zapalny o różnym nasileniu leży u podstaw wielu chorób, m.in. chorób nowotworowych, miażdżycy czy otyłości. Przeciwzapalne właściwości kurkuminy wiążą się z upośledzeniem aktywacji jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF-κB. Do białek, których ekspresja jest regulowana poprzez NF-κB należą m.in. cytokiny prozapalne (IL-1, IL-2, IL-6, IL-8), interferony, cząsteczki adhezyjne (ICAM-1, VCAM-1) oraz niektóre enzymy (COX-2, cyklooksygenaza-2 oraz LOX-5, lipooksygenaza-5). Zrozumiałe jest zatem, że zahamowanie aktywności NF-κB obniża ekspresję genów odpowiedzialnych za powstawanie białek biorących udział w procesie zapalnym.

Zamiast tabletek – najsilniejszy środek przeciwzapalny i przeciwbólowy z kurkumą i kardamonem Ten cudowny napój jest idealny dla osób cierpiących na przewlekłe bóle, stany zapalne np. artretyzm, zapalenie stawów, reumatyzm, nerwobóle. Ale nie tylko. Świetnie się sprawdzi przy wszelkiego rodzaju infekcjach, przeziębieniach, grypie, problemach przewodu pokarmowego i wielu innych dolegliwościach. Poza tym, że skutecznie zwalcza ból i działa przeciwzapalnie to podnosi odporność, oczyszcza organizm z toksyn, pomaga w odchudzaniu przyśpieszając metabolizm, dodaje energii i wigoru.



3 łyżeczki kurkumy

1 łyżeczka zmielonych goździków

2 łyżeczki zmielonego kardamonu

2 łyżeczki zmielonego cynamonu

1-2 łyżeczki zmielonego imbiru (może być świeży)

1.5 litra wody przefiltrowanej

Miód do smaku

Opcjonalnie odrobinę mleka

(ilość składników można proporcjonalnie zmniejszyć)

Wykonanie:

Wszystkie składniki wsypać do rondelka, zalać wodą. Gotować na małym ogniu ok. 10 min.