KURIOZUM!!! ZNP straszy Szydło i Zalewską

"Zachodzi prawdopodobieństwo, iż Pani Minister Anna Zalewska będąc funkcjonariuszem publicznym nie dopełniła ciążącego na niej obowiązku, co mimo wniosku ZNP nie spotkało się z reakcją Pani Premier, która zagwarantowałaby jego dopełnienie"-piszą działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego we wniosku skierowanym do wicepremier Beaty Szydło.