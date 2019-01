Kuriozum! Wyborcza: Fundacja PRO 'najbardziej szkodliwą organizacją. Wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym'

Warszawska "Gazeta Wyborcza" nominowała Fundację PRO-Prawo do życia w kategorii... organizacji najbardziej szkodliwej dla stolicy w roku 2018.

"Można się nie zgadzać z takimi metodami i dążyć legalnie do złagodzenia ostrości kampanii, ale demolowanie aut fundacji, niszczenie plakatów, a nawet fizyczne ataki na protestujących, a to wszystko się zdarzało, to chyba nie tędy droga"- skomentował o. Leon Knabit na swoim blogu.