KURIOZUM!!! Totalsi krzyczą o 'zamachu stanu'!!!

"Tę sytuację trzeba potraktować jako nadzwyczajnie poważną. Bo jeżeli okazałoby się się, że prawda jest to, co mówi pan Falenta, że to zlecenie zostało uzgodnione na najwyższych szczeblach polityków PiS, to znaczy, że mamy do czynienia w pewien sposób do takiego nieformalnego zamachu stanu"-stwierdził polityk w rozmowie z Polsat News.