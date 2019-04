KURIOZUM!!! Michalik tłumaczy, dlaczego odmawia debaty z Terlikowską

Oczywiście, decyzja w sprawie ewentualnego "starcia" w programie publicystycznym należy przede wszystkim do obu zainteresowanych Pań. Tym niemniej, Eliza Michalik sama pochwaliła się, że odrzuciła zaproszenie do debaty z Małgorzatą Terlikowską. Powód odmowy był na tyle kuriozalny, że jak zwykle nie umknęło to "prawej stronie internetu".

"Mnie kiedyś zaproszono do programu z Małgorzatą Terlikowską, do dyskusji, a ja odmówiłam. Redaktorowi, który mnie zapraszał, powiedziałam: Ja jestem publicystką z 20-letnim stażem, jaki tytuł do rozmowy ze mną ma Małgorzata Terlikowska? Bo urodziła piątkę dzieci? Sorry"- stwierdziła (zupełnie serio) w swoim programie Michalik. Następnie dodała, że to samo dotyczy Kai Godek z Fundacji Życie i Rodzina.