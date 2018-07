Kuriozalne zeznania przed komisją ds. reprywatyzacji. Internet komentuje

Przesłuchanie tego świadka przez komisję weryfikacyjną ds. reprywatyzacji w Warszawie z pewnością wszyscy zapamiętają na bardzo długo. Okazuje się, że Kamil Kobylarz „nic nie pamięta” zarówno w kwestii własnego samochodu, pieniędzy, za które go kupił, ani tego, gdzie mieszkał przed ośmiu laty.

„Najprawdopodobniej nie przekazywałem żadnych informacji od Marka Mossakowsiego lokatorom” - zeznawał między innymi Kamil Kobylarz.

Internauci dali znać, co myślą o kuriozalnych zeznaniach świadka, o których więcej piszemy TUTAJ. Polecamy lekturę wspomnianych komentarzy:



#KomisjaWeryfikacyjna

- Ma pan obecnie samochód?

- Nie

- A samochód co jest w tle /BMW/ to był samochód świadka?

- Przez jakiś czas.

- A jaki czas?

- Nie pamiętam, nie długim.

- A od kogo pan go kupił?

- Osoby prywatnej

- A skąd miał pan pieniądze na auto?

- Nie pamiętam😮😮😮😮 pic.twitter.com/TsWhYWvfmb

— PikuśPOL 🇵🇱 💯‏ (@pikus_pol) 26 lipca 2018