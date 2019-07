KURIOZALNE tłumaczenia Bodnara w sprawie IKEI! 'Byłoby głupio, gdybym...'

"(...)jeżeli wcześniej wydałem taki raport, a tu się pojawia taka sprawa, która budzi tak wielkie zainteresowanie opinii publicznej, no to trochę byłoby głupio, gdybym w tej sprawie nic nie powiedział"- tak Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar wypowiedział się w sprawie pana Tomasza zwolnionego z pracy w sklepie IKEA.

"Na razie wysłaliśmy pismo do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do Ikei z pytaniami. Uważam, że to jest sprawa, w której jest tyle emocji i tyle różnych tak sprzecznych informacji, że warto byłoby przede wszystkim poznać stan faktyczny"-stwierdził RPO w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".