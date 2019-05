Kuriozalne! Politycy PO: ,,PiS chce rozniecić wojnę religijną''

- Stawiamy tezę, że były naciski na prokuraturę ze strony ministra Brudzińskiego, ze strony funkcjonariuszy PiS-u, bo nie funkcjonariuszy państwa polskiego, żeby prokuratura tej pani postawiła zarzuty. Żyjemy w państwie, w którym na wiecu politycznym wydaje się instrukcje co do działań państwa, a później funkcjonariusze PiS-u przebrani za funkcjonariuszy publicznych, instruują policję i prokuraturę, co te organy mają robić. To jest użycie organów państwa polskiego przeciwko polskim obywatelom i w interesie partii politycznej w kampanii wyborczej tylko po to, żeby rozniecić wojnę religijną w Polsce” – stwierdził Sławomir Nitras