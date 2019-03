,,Kurier'' - świetny film Pasikowskiego o zbrodniach na Polakach

„Kurier” ewidentnie nie spodoba się lewicy. Widać to było nawet na pokazie prasowy. Wbrew żydowskiej narracji historycznej Polacy w filmie pokazani są jako bohaterowie i ofiary, a nie jako współsprawcy holocaustu. Tematyka żydowska w obrazie nie jest obecna (choć zgodnie z żydowską narracją tylko Żydzi cierpieli). Sowieci przedstawieni są jako zbrodniarze, a nie jako bohaterscy wyzwoliciele. Zapewne więc film nie wejdzie do dystrybucji na zachodzie. Nie ma znaczenia, jak dobre filmy będą robić Polacy („Kurier” to film dobrze zrobiony), jeżeli będą one wolne od antypolskich kłamstw nie można liczyć, że zachodni dystrybutorzy je wprowadzą do swoich kin na zachodzie. Niemniej produkowanie takich filmów jest bardzo ważne i potrzebne (dla widzów w Polsce czy z czasem poprzez umieszczanie ich wersji w obcych językach za darmo w internecie). Muszą one przywracać Polakom prawdę historyczną i na fundamencie takiej prawdy trzeba leczyć Polaków z narzuconego im kompleksu niższości.

Jak informuje dystrybutor obrazu „akcja filmu rozpoczyna się kilkadziesiąt dni przed inicjującą Powstanie Godziną „W”, gdy polski oficer, Jan Nowak (Philippe Tłokiński), zostaje wyznaczony w Londynie do sekretnej misji: zostanie w trybie natychmiastowym przetransportowany alianckimi kanałami przerzutowymi przez włoską bazę w Brindisi aż do Polski, po czym dotrze do Warszawy i przekaże tajne informacje do rąk generała Tadeusza „Bora” Komorowskiego i dowództwa Armii Krajowej. Od powodzenia tej misji zależą dziesiątki tysięcy istnień, lecz gdyby Nowak wpadł w szpony wroga, ma rozkaz oddać życie, by przewożone materiały nie trafiły w ręce Niemców. Już w brytyjskiej stolicy pojawiają się jednak pierwsze problemy. Nie dość, że alianci nie kwapią się do spełnienia obietnic i wysłania do Polski posiłków, dzięki którym Powstanie miałoby realne szanse powodzenia, to jeszcze Nowak otrzymuje sprzeczne rozkazy od Polaków. Jedni proszą, by powstrzymał wybuch Powstania, inni dążą do patriotycznego rozlewu krwi. Poczynania kuriera śledzą również nazistowscy szpiedzy ukrywający się w Londynie”.