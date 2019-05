Kuria zabrała głos ws. kardynała Gulbinowicza

Jak mówi, jako 15-latek był w seminarium; miał odebrać w styczniu 1989 roku paczkę z wrocławskiej kurii dla ojca rektora seminarium z Legnicy. Miał długo czekać na odbiór paczki, ostatecznie zachęcono go, by w budynkach kurii zanocował. Jak twierdzi Kowalczyk, do jego pokoju wszedł bez pukania kardynał Gulbinowicz. "Jak wszedł do pokoju, szybko zakryłem się kołdrą, bo miałem na sobie tylko majtki" - powiedział i opisał następnie dalsze szczegóły.