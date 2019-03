Filozof z warszawskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego prof. Zbigniew Stawrowski (recenzent naukowy „Roztrzaskanego lustra”) przestawił referat zatytułowany „Kultura Zachodu w obliczu samozagłady”. Nie jest tak, że to, co nazywamy cywilizacją zachodnią i z czym się identyfikujemy, niszczy samo siebie. Cywilizacja zachodnia, przynajmniej ta, z którą ja się identyfikuję i mam nadzieję, że większość Polaków też, jest czymś wyjątkowym na tle innych cywilizacji. W tak rozumianym jej pojęciu trudno tam dostrzec jakieś czynniki destrukcyjne. Wprost przeciwnie, jest ona przesiąknięta twórczością. Jej podstawowe wartości pozwalały się jej przez wieki rozwijać i stać się w pewnym momencie najważniejszą z wszystkich dotychczasowych cywilizacji – argumentował profesor.

O zadaniach Polski w ratowaniu cywilizacji zachodniej mówił autor „Roztrzaskanego lustra” prof. Wojciech Roszkowski. Zaznaczył, że książka powstała po to, by Polacy mogli się przyjrzeć, w którym miejscu jest Zachód i do której jego cywilizacji my należymy. Wyjaśnił, że wyzwania pojawiające się przed tradycyjną cywilizacją zachodnią przez pewien czas przyczyniały się do jej wzmocnienia. Jednak w pewnym momencie masa krytyczna zagrożeń stała się zbyt wielka i odtąd ta część cywilizacji zachodu znajduje się w defensywie. Jako kluczowe momenty kryzysu prof. Roszkowski wymienił rewolucję francuską w XVIII w. i rewolucję obyczajową lat 60. XX w. Zauważył jednak, że jest też całkiem sporo zjawisk, które pozwalają mieć nadzieję na zmianę pesymistycznej sytuacji, np. rosnąca religijność wśród młodych ludzi.