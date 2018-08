Kult ciała i zniewolenie sportem. Czy na pewno to, co robisz, daje Ci wolność?

10. Zniewolenie sportem - nadmierne dbanie o siebie to kolejne zniewolenie. Chodzi o wypaczone postrzeganie wysiłku fizycznego, kompulsywne dbanie o swoje ciało. Kult ciała. Pan Bóg wszystko stworzył dla ludzi, ale chodzi o brak umiaru. Czy na pewno to, co robisz, daje Ci wolność?