Kulisy propagandy dżihadystów

W tych warunkach dorastało kolejne pokolenie o „rozchwianej tożsamości”. Nie czuli się oni Francuzami, choć mieli francuskie obywatelstwo. Odczuwali pewien sentyment do kraju pochodzenia, choć tak naprawdę nie chcieliby przenieść się z powrotem do Afryki. Jeden z kandydatów do Zgromadzenia Narodowego, Maraud Goual, o kryzysie tożsamościowym młodych muzułmanów mówił w 2012 roku wprost: „Dzisiaj chłopak z północnych dzielnic imieniem Mohamad, Mamadou lub Ismael za jedyny pewnik tożsamościowy ma religię. Wie, że jest muzułmaninem, to niezaprzeczalne. Poza tym nie wie, kim jest” (Gilles Kepel, Antoine Jardin, Terror we Francji. Geneza francuskiego dżihadu, tłum. K. Pachniak, Warszawa 2017). Ta radykalnie uproszczona tożsamość z jednej strony pozwala odrzucić wszystko, co francuskie, z drugiej zaś każe szukać odpowiedzi na wszelkie pytania właśnie w religii, którą traktuje się w sposób totalny. Na gruncie zbiorowego kryzysu tożsamościowego wyrośli we Francji cyberdżihadyści, który wykorzystując nowe technologie chętnie namawiali przedstawicieli pokolenia Milenium do wzięcia udziału w globalnym dżihadzie. Nieprzypadkowo pokolenie to nazywa się niekiedy pokoleniem Y, gdyż kształt tej litery przypomina włożone w uszy słuchawki. Co można w nich było usłyszeć od zwolenników dżihadu?