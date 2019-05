michu 23.5.19 9:59

PiS już zawiódł (jako prawica), zanosi się na to że Konfederacja nie zdradzi. Co z podatkami i biurokracją (tu Korwin) ? Co z aborcją (tu Kaja Godek), co z patriotyzmem, aneksem do rozwiązanych WSI, spokojnym życiem ubeków i innych zdrajców (tu np Braun i Ruch Narodowy) , co reformą sądownictwa itp itd?