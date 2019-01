Kulisy konkursu na rzecznika ratusza

Portal Onet.pl dotarł do informacji o kulisach konkursu na stanowisko rzecznika stołecznego ratusza. O sprawie zrobiło się głośno, kiedy rzecznikiem prezydenta Rafała Trzaskowskiego został były dziennikarz, Kamil Dąbrowa. Decyzję w ostry sposób skomentował wiceminister sprawiedliwości, Patryk Jaki, który konkurował z Trzaskowskim w wyborach na prezydenta Warszawy.

Onet informuje, że już 18 grudnia dowiedział się – z dwóch niezależnych źródeł w Platformie Obywatelskiej, że to właśnie Dąbrowa będzie współpracował z Rafałem Trzaskowskim. Były dziennikarz zaprzeczył jednak tym informacjom w rozmowie z portalem.

"O tym, że wygrałem konkurs, dowiedziałem się 24 grudnia przed godziną 12. Zadzwonił do mnie członek komisji rekrutacyjnej"- poinformował Kamil Dąbrowa. Dopytywany, czy to możliwe, że decyzja o jego wyborze mogła zapaść przed oficjalnym zakończeniem rekrutacji, odesłał dziennikarzy Onetu do osób zasiadających w komisji.