Kulinarne wyzwani - Ensaimada, ślimaczki drożdżowe z Majorki

Do dużej miski przesiewamy mąkę, robimy dołek, wsypujemy cukier i suche drożdże. Wlewamy ciepłe mleko, nie mieszając zostawiamy na 5 minut, aż drożdże „ruszą” i pojawi się pianka. Jajka roztrzepujemy z żółtkiem, wlewamy do miski, dodajemy szczyptę soli, mieszamy. Wyrabiamy ciasto, aż stanie się gładkie i elastyczne – można za pomocą robota z hakiem. Następnie ciasto przekładamy na stolnicę lekko oprószoną mąką i jeszcze chwilę zagniatamy (właściwie rozciągamy) ciasto, aż będzie można je rozciągnąć tworząc cienką membranę. Formujemy kulę, wkładamy do miski lekko nasmarowanej olejem, przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy w ciepłe miejsce (u mnie piekarnik temp. ok. 25 – 30°C) na ok. 1,5 godziny. Wyrośnięte ciasto chwilę jeszcze zagniatamy. Stolnicę lekko smarujemy olejem i wałkujemy ciasto na kwadrat 50 x 50cm. Smarujemy je równomiernie miękkim masłem, zostawiając z jednej strony czystą powierzchnię (margines). Zwijamy w roladę (najłatwiej, pomagając sobie plastikową szpachelką do ciasta). Powstałą roladę ponownie wałkujemy, tym razem na prostokąt 65 x 15cm, starając się, aby nie wycisnąć z niej masła. Powstały prostokąt zwijamy wzdłuż dłuższego boku (plastikową szpachelką). Dużą blaszkę wykładamy matą (lub papierem do pieczenia), na której dosyć luźno skręcamy roladę, nadając jej kształt ślimaka. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na 2 godziny. Wyrośnięte ciasto wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 175°C (grzanie góra – dół) na 20 – 25 minut. Upieczoną ensaimadę oprószamy cukrem pudrem. Podajemy na ciepło lub wystudzoną.