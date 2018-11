Kulczyk o Giertychu i Kaczmarku: Dla mnie to są agenci rosyjscy [TAŚMY]

Jan Kulczyk: Radek, oczywiście, że wykorzystywałem – mówię brutalnie – Kwacha i Millera do tego, żeby moja pozycja w Orlenie była właściwa. Normalną rzeczą, mam prawo jako akcjonariusz to robić. Rozmawiałem nie z premierem, tylko z akcjonariuszem drugim, który miał wtedy razem 24 procent, ja miałem koło 10 procent. Uważam, że to jest normalne i uczciwe. Natomiast to, co się działo, przecież ta cała afera Orlenu została wywołana po to, żeby się nie połączyło OMV, Mol i Orlen. Bo my byśmy wtedy stworzyli największy koncern europejski, gdzie OMV jest kontrolowane de facto przez Abu Dhabi, a MOL wtedy nie miał żadnych wpływów rosyjskich. Oni uciekali od nich i oni chcieli koniecznie. Cena była tego jedna, że szefem miał tego koncernu, który by powstał w Polsce, w Warszawie - miał być [Zsolt] Hernádi – szef MOLa, który był od [Zbigniewa] Wróbla dziesięć razy mądrzejszy, żeby była jasność. Ja z tym Wróblem to usiadłem, z Kwachem usiedliśmy i oni doskonale wiedzieli, Wróbel miał zostać wiceszefem, ale już nie miałby wiesz, tego wszystkiego… Chcieliśmy po prostu zrobić wtedy, że siedzielibyśmy na dwóch jak gdyby biegunach. Z jednej strony na ropie Abu Dhabi, z drugiej strony można by było tą rosyjska […] I Rosjanie o tym doskonale wiedzieli, że jak mnie ustrzelą, to nie będzie tego spiritus movens, który to wszystko (…) I Giertycha wykorzystali. Giertycha, tych wszystkich innych, wiesz… no co, faktycznie. Kaczmarek oczywiście był (…) dla mnie to są agenci rosyjscy. Kaczmarek (drugie nazwisko niezrozumiałe) ci wszyscy…