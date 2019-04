Kukiz'15 zaprezentowało hasło na wybory do PE

"Polska w Europie, Europa dla Polski" to hasło wyborcze Kukiz'15 w wyborach do PE. Równe szanse i równe prawa dla wszystkich państw w Europie - mówił Paweł Kukiz na konwencji wyborczej w Warszawie.

"Dziś w tej naszej walce, na tej naszej drodze kolejny bardzo ważny krok - wybory do europarlamentu. Wybory do europarlamentu, do których idziemy z hasłem Polska w Europie, Europa dla Polski" - stwierdził Kukiz w przemówieniu do wyborców.