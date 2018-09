Kukiz'15 jak opozycja totalna! 'Gersdorf I prezesem SN, koniec i kropka!'

"PiS poszedł o jeden krok za daleko. I prezesem Sądu Najwyższego jest Małgorzata Gersdorf"-stwierdził poseł Kukiz'15, Marek Jakubiak. Wcześniej w podobnym tonie wypowiedział się lider tego ugrupowania, Paweł Kukiz. Jak dodał Jakubiak "kadencyjność to kadencyjność, bez żartów".

"Musimy bronić kadencyjności, ona daje bezwzględną ochronę przed polityką i wpływami różnych osób, żeby można było swobodnie działać"- ocenił parlamentarzysta w rozmowie z Radiem Plus. Z kolei Paweł Kukiz niedawno przekonywał, że jego ugrupowanie ma "inną wizję sądów", a reforma wymiaru sprawiedliwości, choć jak najbardziej konieczna, powinna jednak zostać rozciągnięta na kilkanaście lat. Powinna również wprowadzić instytucję sędziego pokoju- stwierdził Kukiz.

Gość Radia Plus był pytany również o plany dotyczące wyborów samorządowych w Warszawie. Jakubiak wyznał, że podoba mu się koncepcja "Dzielnicy Przyszłość" Patryka Jakiego.

"Mi się ten projekt bardzo podoba. Taki jest młodzieńczy, na 30 lat do przodu, itd. Jak zostanę prezydentem, Patryk Jaki będzie odpowiedzialny za wykonanie tego projektu jako wiceprezydent"- ocenił parlamentarzysta Kukiz'15. Jak dodał Jakubiak, ważną dla niego kwestią są również emerytury warszawiaków. Zdaniem polityka, wysokość świadczeń nie przystaje do wysokości kosztów życia w stolicy. Marek Jakubiak poinformował, że pomysł na rozwiązanie tego problemu już ma, przedstawi go jednak dopiero podczas spotkań z wyborcami.

yenn/Radio Plus, Fronda.pl