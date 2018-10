Kukiz wyjaśnia, czy ma problem z alkoholem

,,Przekroczenie granic przy wyrażaniu emocji nie jest tożsame z utratą kontroli nad sobą. W piątek, jak wielu Polaków, po prostu odreagowałem jakieś tam zdarzenia czy stresy. To się nie przenosi na moją codzienność. Czy są jakiekolwiek sygnały, że przychodzę nietrzeźwy do Sejmu? Nie, nie ma. A co mam robić w wolny piątek wieczorem, tego nikt mi nie będzie dyktował'' - powiedział w rozmowie z ,,Fakt24''.

Jak przyznał, kiedyś miał problem z alkoholem, ale teraz już jakoby nie, więc ,,zupełnie nie odstawił''. ,,Nie odstawiłem zupełnie, bo nie mam już z alkoholem problemu. Gdybym go miał, byłbym wielokrotnie widywany w stanie nietrzeźwości w ciągu tych trzech lat w Sejmie. Kiedyś, w czasach rock’n’rollowych miałem problem, dziś go nie mam'' - powiedział Kukiz.

,,Ja z Markiem Jakubiakiem kłopotu nie mam, jeśli ktoś ma problemy to Marek Jakubiak ze sobą. Powtórzę: z wolnym piątkiem mam prawo robić to, co mi się podoba. Nie miałem tylko prawa zamieścić tak wulgarnego wpisu, za co przepraszam po raz kolejny'' - stwierdził.