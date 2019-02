Kukiz: ,,Wiosna'' to krzyżówka SLD i Ruchu Palikota

W niedawnym programie „Wydarzenia i opinie” stacji Polsat News, znany piosenkarz i lider ruchu Kukiz 15 Paweł Kukiz wypowiadał się na temat „Wiosny” – nowopowstałej formacji Roberta Biedronia. Najpierw polityk odniósł się do konwencji „Wiosny”, mówiąc: „Zazdroszczę przede wszystkim kasy, którą Robert Biedroń miał na to show. Zorganizowanie takiego show to są kolosalne koszty. Nasza konwencja samorządowa w Warszawie kosztowała 35 tysięcy złotych”.

Określając natomiast charakter wspomnianego, dopiero co założonego tworu, Kukiz celnie zauważył, że jest to „wylansowana krzyżówka SLD z Ruchem Palikota. Wszystkie hasła światopoglądowe, to miała być świeża krew, miało być coś nowego, alternatywa. Okazuje się, że to są hasła są żywcem wzięte z czasów kiedy pan Biedroń był posłem pana Palikota. Niczego szczególnego nie widzę”.