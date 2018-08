Kukiz: ''prezydent skłonny zawetować ordynację''

"Z tego co wiem, swoją decyzję ogłosi dopiero za dwa, trzy dni" - taką informację przedstawił Paweł Kukiz informują o możliwym wecie prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

"Ta ordynacja wyborcza powoduje, że w niektórych okręgach, w niektórych rejonach Polski próg frekwencyjny wynosiłby około 20 procent. To wyklucza absolutnie wszystkie pozostałe ugrupowania" - komentował poseł na antenie TVN24.

"Tu się liczy przede wszystkim partykularny interes, a nie dobro wspólne, czy to w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, czy to w przypadku Platformy Obywatelskiej. To nie jest walka o dobro obywatela tylko walka o spółki skarbu państwa i to jest rzecz dla mnie oczywista" - przekonywał Paweł Kukiz.

Według nieoficjalnych informacji w trakcie poniedziałkowego spotkania w Pałacu Prezydenckim przedstawiciele opozycji usłyszeli od Andrzeja Dudy zapowiedź weta w sprawie ustawy o ordynacji wyborczej do PE.

W rozmowach z Prezydentem brali udział przedstawiciele Kukiz'15, Partii Razem, PSL oraz Prawicy Rzeczypospolitej.

mor/TVN24/Fronda.pl