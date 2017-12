Kukiz: PiS dokonał bolszewickiego zamachu

„Mamy czwarty rozbiór pod jednowładztwem PiS. Nie zdziwiłbym się, gdyby potwierdziły się informacje o zniesieniu wyborów bezpośrednich prezydentów, burmistrzów i wójtów” - stwierdził Paweł Kukiz w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Dodał, że PiS "zmusza" go do założenia partii, gdyż według niego istnieje ryzyko, że ruch Kukiz’15 nie będzie mógł wziąć udziału w wyborach jako podmiot niepartyjny. Stwierdził, że prezydent Duda powinien zawetować projekt zmian ordynacji wyborczej autorstwa partii Jarosława Kaczyńskiego, a co najmniej powinien się nim zająć TK.

Kukiz stwierdził też:

„Burmistrzowie, prezydenci, wójtowie będą przywożeni w teczkach, jako nominaci partyjni z Warszawy, tak jak za czasów PRL. (...) okręgi wyborcze zostaną tak podzielone, że przez ich dzielenie i wielomandatowość PiS przejmie samorządy i sejmiki. (...) co najważniejsze – PiS, zmieniając ordynację wyborczą, pozbawi obywateli biernego prawa wyborczego”.

W wywiadzie przeprowadzonym w dniu 150. rocznicy urodzin marszałka Piłsudskiego Kukiz padły jeszcze gorsze stwierdzenia lidera Kukiz'15:

„Przykre, że akurat dzisiejszej nocy PiS dokonał bolszewickiego zamachu na Samorządy i Obywatelskość”.

dam/PAP,Fronda.pl