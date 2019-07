Kukiz: PiS chce 'wyciąć' mniejsze ugrupowania!!!

robaczek 5.7.19 11:21

M AZOSTAC TYLKO JEDNA PARTIA!



NASZA!!!!



patokatolicka!!



prawda? ;]



uwielbiam was. tak na ten komunizm marudzicie a chcecie powrotu dokladnie tego samego. wezcie przestancie udawac ;]

wszyscy wiemy ze to wy jestescie komuchami. tylko waszego bożka tam dorzuciliscie ;]



no miśki no ;]



trzeba mówić prawde przecież nie? ;]