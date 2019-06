Kukiz ostro o Korwinie: Choćbym miał nigdy więcej Sejmu nie zobaczyć...

Marcin 7.6.19 21:57

Co Paweł, masz żal do Korwina za wybory Prezydenckie z 2015 roku, co? Umowa była, Korwin sie rozmyslił... te Twoje JOWy to lekki niewypał, i Ty to wiesz, jak i Korwin wiedział

Silni byli by jeszcze silniejsi, a słabi znikneli całkowicie... masz kasę, masz poparcie, dobrze zrobiona propaganda za ciężkie pieniadze , robi robotę

Paweł, schowaj dumę w kieszeń, i nie bądz taki do przodu... polityka to nie macanki cacanki, tylko żer hien, kolacja ludojadów... albo Ty bedziesz przy talerzu, albo na talerzu

Życzę Ci tak czy inaczej, wszystkiego dobrego :)