Kukiz o wyroku dla Arabskiego: To jest jakaś kpina! Bezwarunkowo powinien pójść do kryminału

„Bezwarunkowo powinien pójść do kryminału. To jest jakaś kpina” - powiedział Paweł Kukiz oceniając wczorajszy wyrok, jaki zapadł w sprawie organizacji lotu polskiej delegacji do Smoleńska. Tomasz Arabski skazany został na dziesięć miesięcy pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 2 lata.

„Jeżeli człowiek w jakiejś mierze przyczynił się do katastrofy smoleńskiej, to co ma sędzia na myśli? Jak ukradnie batonik to pójdzie siedzieć za katastrofę smoleńską?”.