Kukiz o skandalicznym klipie Skiby: bez komentarza!

reklama

foto: Youtube reklama

Paweł Kukiz na antenie TVN24 odniósł się mocnymi słowami do ekshumacji ciał pary prezydenckiej oraz skomentował skandaliczne zachowanie Krzysztofa Skiby:

Oto co powiedział:

„Na pewno nie oddala nas [to] od prawdy o Smoleńsku. Te rodziny, które nie zgadzają się na ale ekshumacje powinny mieć szczerze pole manewru. Bardzo współczuję tym rodzinom, które muszą przeżywać traumę, ale jeśli okaże się, że w grobach nie są te osoby, które powinny być, te rozmowy wyrażą zgodę. Przerażające jest to, że ta sprawa cały czas trwa. Przerażające są komentarze czy to Skiby czy innych osób – forma opisywania tych zdarzeń. Dopiero wczoraj widziałem ten słynny klip Skiby o wykopkach. Bez komentarza”!

TZW/Fronda.pl/TVN24

15.11.2016, 9:50