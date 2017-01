Kukiz: Muszę zmazać hańbę, że kiedyś uwierzyłem PO

reklama

Paweł Kukiz ostro skrytykował polityków Platformy Obywatelskiej protestujących w Sejmie jak i całą ich formację.

Paweł Kukiz był gościem Roberta Mazurka w programie RMF FM. Skomentował tam zachowanie polityków Platformy Obywatelskiej.

"Ci młodzi ludzie z Platformy chcą mieć wpisane w CV, że leżał na styropianie. Coś tam wymyślą. Albo na książkach prezesa Kaczyńskiego leżał. Jest też taka grupa, którą pięknie charakteryzuje mem, że gdzie dwóch polityków PO siedzi i blokuje na sali, ale jak blokujący i pytanie jednego z tych partyjniaków do drugiego: po co my tu siedzimy? A ten odpowiada: żeby nie siedzieć. Różne są powody".

W mocnych słowach Kukiz mówił też o swoim stosunku do PO i powodach, dla których jest w polityce:

"Ja już powiedziałem. Wolałbym z siódmym królem Belzebubem się spotkać niż z Tuskiem. W dużej mierze jestem w parlamencie dlatego, że muszę zmazać z siebie tę hańbę, że im uwierzyłem. Uwierzyłem w 3 X TAK, że będą JOW-y, że będą obniżone podatki, itd. Promowałem tę partię, tych ludzi, którzy są cynicznymi oszustami, bandziorką, która zmieliła prawie 800 tys. podpisów z petycją o zmianę ordynacji wyborczej. Muszę to naprawić".

12.01.2017