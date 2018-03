Kukiz: Lech Kaczyński to był wybitny polityk. Brakuje go

„ Jeśli jest osobą [I prezes SN], która stawia interes państwa i rację stanu ponad swoją prywatę i prywatę środowiska, oczywiście że tak, powinna zwołać [posiedzenie KRS]” - powiedział dziś Paweł Kukiz.

W rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie RMF FM wspomniał również o prezydencie Lechu Kaczyńskim:

„Lech Kaczyński to był wybitny polityk. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Nie chcę obrazić prezydenta Dudy, po prostu brakuje go”.

Stwierdził, że dziś Kaczyńskiego z całą pewnością brakuje:

„Przy tym rozdaniu partyjnym, pozycji Jarosława Kaczyńskiego, z całą pewnością brakuje Lecha Kaczyńskiego jako człowieka bardziej skłonnego do kompromisów i do mniej agresywnej polityki”.

dam/300polityka.pl,Fronda.pl