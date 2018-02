Kukiz: Gdyby ''zwykły'' człowiek wyczyniał to, co Lis, to prokuratura wszczęłaby śledztwo

„Gdyby "zwykły" człowiek wyczyniał to, co pan Lis obecnie, to prokuratura wszczęłaby śledztwo z art.133 KK (Znieważenie Narodu lub RP).” - napisał na swoim twitterze Paweł Kukiz.

Dalej dodał:

„Nie mogę pojąć dlaczego pan Lis traktowany jest inaczej niż "zwykły" Obywatel. Czy to, co wyprawia mieści się w ramach "wolności słowa"?”.

Reakcja Kukiza dziwić nie powinna. Lis pisał między innymi:

„A więc to taki zapach, taka atmosfera, taka melodia”. W 68 roku miałem dwa lata, teraz zaczynam czuć jak to wtedy było. Polecam mój wstępniak w jutrzejszym Newsweeku.”

— Paweł Kukiz (@pkukiz) 9 lutego 2018