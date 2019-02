Kukiz burzy mit 'świeżości' Biedronia

Czy Robert Biedroń rzeczywiście jest politykiem ponadpartyjnym, który może wnieść świeżość do polskiego życia publicznego? Zdaniem Pawła Kukiza- niekoniecznie.

W wywiadzie dla RMF FM lider Kukiz'15 wskazał, że były prezydent Słupska, wbrew temu, co głosi, nie jest wcale tak "świeżą" postacią sceny politycznej w naszym kraju.

"Gdyby pan Biedroń był rzeczywiście osobą świeżą, a nie przeszedł wcześniej przez SLD i Ruch Palikota, to wtedy bardzo bym się zainteresował współpracą w pewnych w kwestiach, np. namawiać go do sprawy wzmocnienia demokracji bezpośredniej"- stwierdził Kukiz, pytany o ewentualną współpracę z Biedroniem.