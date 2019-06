Kuczyński STRASZY!!! 'Nie żądajmy reparacji od Niemiec, bo spotęgujemy nienawiść'

michu 6.6.19 20:32

Gdybyśmy jeszcze zrezygnowali z Wrocławia i Szczecina to Niemcy w ogóle by nas pokochali, a jak jeszcze bardziej byśmy finansowali ich mniejszość u nas kosztem mniejszości polskiej u nich to już nienawiści nie byłoby żadnej (przez jakiś czas), no może z wyjątkiem jakichś małych grupek, które uważają, że można by więcej ;).