Kuczyński dołączył do antypolskiego 'chóru' oszczerców

Były minister przekształceń własnościowych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, Waldemar Kuczyński dziś robi głównie za twitterowego hejtera PiS-u, prawicy i wszystkiego co z nimi związane.

Publicysta i ekonomista niedawno, w rocznicę bestialskiego mordu na ks. Jerzym Popiełuszce, "zabłysnął" dość osobliwą oceną działalności legendarnego kapelana Solidarności. Tym razem Waldemar Kuczyński postanowił dorzucić swoje trzy grosze do sporu wokół nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Co robili Polacy podczas II wojny światowej? To, co napisał Kuczyński, było wręcz obrzydliwe!

"Polacy Żydów w IIWŚ grabili, tropili, wydawali i mordowali. I zabijali też po wojnie"-przekonywał na Twitterze współtwórca rządu Tadeusza Mazowieckiego. Dalej ekonomista "łaskawie" przyznaje, że "kłamstwem byłoby obciążenie całego narodu", ale zjawisko to nie było "niszowe" a "rozległe".

"Tylko przyznanie tego daje podstawę do dumy z polskości i bycia Polakiem. Tylko to!"- zaakcentował Kuczyński.

— Waldemar Kuczyński (@PanWaldemar) 22 lutego 2018

To jest ich sprawa. Naszą sprawą są nasze podłości. Sluchajmy Żeromskiego, że trzeba rozdzierać rany polskości, by nie zarosły blizną podłości.

— Waldemar Kuczyński (@PanWaldemar) 22 lutego 2018

Tak pod warunkiem, że sam uznaję to jak było, a patrząc na fakty, była niszowa pomoc, więcej współczucia, ogrom obojętności przechodzącej w pochwalę tego co Niemcy robią, oraz grabienie, tropienie, wydawanie i mordowanie Żydów.

— Waldemar Kuczyński (@PanWaldemar) 22 lutego 2018