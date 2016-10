Kuchenne antydepresanty: Pastrami uzależnia

reklama

PASTRAMI (pastrama, pastrome, pastrima)

Kiedyś oznaczało to sposób przechowywania i konserwowania mięsa, z którego korzystano zanim wynaleziono lodówki. W owych czasach sól była głównym składnikiem zapewniającym bezpieczne przechowywania mięsa przez dłuższy czas. Zabezpieczano tak wołowinę, wieprzowinę, baraninę, drób, a nawet ryby.

Pastrami dotarło do Stanów Zjednoczonych razem z falą Żydowskiej imigracji z terenów m.in. Rumunii. Rumuńscy Żydzi przybyli do Nowego Jorku a początku robili pastrami z piersi gęsich, bo były tanie. Mostek wołowy okazał się jednak tańszy i z czasem wołowina zastąpiła gęsinę. W 1887 roku Nowojorski rzeźnik, imigrant z Litwy zaserwował pierwszą kanapkę z pastrami. Kanapka ta stała się tak popularna, że rzeźnię zamienił w restaurację, w której sprzedawał sandwicze z pastrami.

To tyle z historii. Z ciekawostek napiszę, że:

w legendarnym Katz`s Delicatessen klasyczna kanapka zawiera 45 dkg mięsa i ma wysokość 10 cm

w licznych rankingach kanapka z pastrami uznawana jest za najlepszą , bądź jedną z najlepszych kanapek na świecie

pastrami w Stanach Zjednoczonych jest również nazwą koloru

najlepsze pastrami w amerykańskim stylu, podawane na ciepło wymaga gotowania na parze przez 1-2 godziny przed serwowaniem

14 stycznia Amerykanie obchodzą Dzień Pastrami

Właśnie w Stanach Zjednoczonych pastrami wytwarzane jest w największych ilościach. Jednym z legendarnych lokali, które serwuje największe kultowe kanapki jest Katz`s Delicatessen.

PRZEPIS NA PASTRAMI

2,5 kg mostku wołowego (bez tłuszczu i kości)

4 litry wody

625g soli

350g brązowego cukru

1 łyżeczka do herbaty zmiażdżony ziarenek pieprzu

1 łyżeczka do herbaty zmiażdżony kolendry

10 ziaren ziela angielskiego

1 główka czosnku (nie obrana, przecięta na pół)

4 liście laurowe

Kilka gałązek tymianku

1 jajko

Przygotowanie solanki:



Do dużego garnka wlej 4 litry wody, sól, cukier, liście laurowe, tymianek, pieprz, kolendrę, ziele angielskie i doprowadź do wrzenia. Kiedy się ugotuje, zdejmij z ognia i zostaw do ochłodzenia. Sprawdź czy jest odpowiednio słone: włóż jajko do garnka, jeśli pływa na powierzchni oznacza to, że jest odpowiednio słone. Jeśli nie pływ dosyp więcej soli. Wyjmij jajko.



Włóż mięso do plastikowego, zamykanego pojemnika dodaj czosnek i zalej je zimną solanką. Mięso będzie pływało na powierzchni ze względu na duża zawartość soli w zalewie dlatego trzeba na nim położyć coś co będzie trzymało mięso w całości zanurzone. Przykryj szczelnie pokrywką. Mięso powinno leżeć w lodówce przez co najmniej 5 dni aby uzyskać delikatniejszy i mniej słony smak. Po 2 tygodniach smak nabiera charakteru właściwego tej potrawie. Pamiętaj aby codziennie obracać mięso w pojemniku. Powinno się używać do tego widelca lub szczypiec (na rękach są bakterie które mogą zaszkodzić mięsu)



Po 2 tygodniach wyjmij mięso i opłucz dokładnie w zimnej wodzie. Włóż do garnka i zalej wodą. Gotuj na wolnym ogniu przez 3-4 godziny, zbierając szumowiny z powierzchni. Jeśli potrzeba dolewaj wody. Po ugotowaniu wyjmij mięso i podaj na ciepło lub zimno.

