Kucharz rodziny Kimów ZNIKNĄŁ!!! Ujawniał niewygodne sekrety?

Kenji Fujimoto (pseudonim- prawdziwe nazwisko jest nieznane- red.) był osobistym kucharzem rodziny Kimów najpierw od 1989 do 2001 r., później- od 2012 r. Jednak w lutym słuch po kucharzu zaginął. Japońskie media twierdzą, że północnokoreański dyktator, Kim Dzong Un wtrącił Fujimoto za kraty.

Kucharz żył z udzielania wywiadów. Opowiadał m.in. o tym, co najbardziej lubią jeść kolejni przedstawiciele dynastii Kimów, ale nie tylko... Ujawnił bowiem również pewne pikantne szczegóły.

Fujimoto przekonywał, że poprzedni przywódca KRLD, Kim Dzong Il, nie żałował mu pieniędzy, płacąc równowartość 1,5 mln zł polskich rocznie. Kucharz miał również do dyspozycji dwa mercedesy. Podczas gdy za rządów ojca Kim Dzong Una prawie 2 mln obywateli spotkała śmierć głodowa, Kenji Fujimoto specjalnie na zamówienie dyktatora sprowadzał m. in. homary, duńską wieprzowinę, francuskie sery i japońskiego tuńczyka. Posiłki Kim Dzong Ila pochłaniały setki tysięcy dolarów. Kucharz wspominał również o suto zakrapianych imprezach ojca Kim Dzong Una, z udziałem "hostess" rekrutowanych do orkiestry wojskowej, które później stawały się nałożnicami najważniejszych oficerów.