KU pokrzepieniu! Orędzie z Siekierek wciąż aktualne! Nawracajcie się, dziateczki, to Syn Mój nie będzie was karał!

Orędzia / Przesłania Jezusa Chrystusa i Najświętszej Maryi Panny przekazane Władysławie Fronczak w okresie 3 maj 1943 – 15 wrzesień 1949 r.

Poniższy tekst jest wypisem z książki Eugenii Władysławy Papis, Spotkania z Matką Bożą w Warszawie na Siekierkach 1943-2003, Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży, Warszawa-Siekierki 2003.

26 maja 1943

Zapal lampkę. Przynieś różaniec.

27 maja 1943

Śpiewajcie i módlcie się do Mnie tu. Teraz postawcie krzyż albo kapliczkę.

28 maja 1943

Wstąp do Zakonu św. Ludwika.

29 czerwca 1943

Jak pójdziesz do kościoła, idź do księdza szkolnego, aby kazał postawić kapliczkę.

30 czerwca 1943

Módl się za grzeszników.

1 lipca 1943

Nie płacz, bo grzeszysz

4 lipca 1943

Ufaj we mnie, ufaj w Bogu.

19 lipca 1943

To będzie litania.

Matko Niepokalanie poczęta, przyczyń się za nami

Matko Syna Bożego,

Matko nieba i ziemi,

Matko całego świata,

Matko, któraś porodziła Boga Człowieka,

Matko, któraś pod krzyżem Syna swego płakała,

Matko, któraś Ciało zdjęte z krzyża całowała,

Matko, któraś była wzięta z ciałem do nieba,

Matko, któraś była w niebie ukoronowana,

Matko Różańca świętego,

Matko Szkaplerza Świętego,

Matko pokoju,

Matko Korony Polskiej,

Królowo wszechświata całego,

Królowo nasza,

Królowo Narodu Polskiego,

Królowo i Opiekunko każdego człowieka,

Królowo sierot,

Królowo tej biednej dziatwy,

Królowo i Matko wszystkich narodów,

Królowo Kościoła katolickiego,

Królowo Niebiańska zbawionych,

Królowo nieba i ziemi,

Królowo Serca Jezusowego,

Królowo serc wszystkich,

Królowo sióstr i braci służących na cześć Maryi,

Królowo królujących z Tobą i z Synem Twoim,

Królowo konających w Tobie,

Królowo umierających w Tobie.

22 lipca 1943

Koronka do Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej

Na dużych paciorkach: Niech będzie błogosławione Imię Maryi Najświętszej, Królowej nieba i ziemi Niepokalanie Poczętej.

Na małych paciorkach: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami i za całym światem.

Na zakończenie trzy razy: O Maryjo bez grzechu poczęta, bądź zawsze z nami i z całym światem.

23 lipca 1943

Witaj nam, witaj, śliczna Jutrzenko

Niepokalana Maryjo Panienko

Witaj nam, witaj, Matko jedyna

Niech nas obroni Twoja przyczyna

31 lipca 1943

Módlcie się, bo idzie na was wielka kara, ciężki krzyż. Nie mogę powstrzymać gniewu Syna mojego, bo się lud nie nawraca. Klęcz codziennie do 6 sierpnia od godziny 12 do 3 po południu i proś o przebłaganie za grzechy całego świata.

1 sierpnia 1943

Bierz te perły, to są łaski i rzucaj je na dzieci Moje.

2 sierpnia 1943

Obłóż ten zeszyt i naklej na niego 3 duże gwiazdy i 12 mniejszych. Na pierwszej stronie naklej obrazek Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Na ten obrazek połóż wianek różany a dookoła 12 pąków. Gdy będziesz to robiła, módlcie się przez cały czas do mnie i śpiewajcie pieśni. Idź z tym zeszytem pod wiśnię, pomódlcie się i śpiewajcie:

„Niechaj będzie pochwalona

Od nas wszystkich wysławiona

Maryja Różańcowa

Nieba, ziemi Królowa”.

3 sierpnia 1943

Módlcie się o powstrzymanie gniewu Syna mojego. Módlcie się, a otrzymacie łaski.

Przebili Serca Syna Mojego, tak samo jakby przebili Serce moje.

10 sierpnia 1943

Ufaj we mnie, ufaj w Bogu.

12 sierpnia 1943

Przynieś kapliczkę.

17 sierpnia 1943

Trzy Serca mnie kochają, Trzy Serca mnie miłują, Trzy Serca pragną, aby się świat nawrócił.

18 sierpnia 1943

Oto Serce Moje, które tak bardzo umiłowało serca wasze. Miłujcie i wy Serce Moje.

20 sierpnia 1943

Módlcie się, to pobłogosławię wasz zakon.

31 sierpnia 1943

Posypcie tę grzeszną ziemię, to do was zejdę.

2 września 1943

Matka Najświętsza powiedziała, że sobie obieram tu ten dzień za Święto Matki Boskiej Młodzieży.

Syn Mój umarł w młodości. Więc matki, którym synowie poginęli, módlcie się i proście dziś, bo dziś jest wasze święto.

6 września 1943

Matka Najświętsza kazała, żeby dzieci przychodziły na Anioł Pański.

8 września 1943

Popatrz, jaki jest Mój majestat. Módlcie się i przychodźcie do Mnie, a okryję was swoim płaszczem.

10 września 1943

Proście, o co chcecie, a otrzymacie.

14 września 1943

Jak dzwon w Lourdes wołał na modlitwę, tak ty dziś wołaj wiernych na modlitwę.

Patrz, jaki jest mój majestat.

26 września 1943

Krzyż niech ci będzie godłem, szkaplerz pancerzem. Wiara, nadzieja i miłość – to wszystko dla ciebie. Jak białe gołąbki i owieczki przychodzą do mnie, tak i wy dziateczki przychodźcie.

30 września 1943

Słuchaj Mnie, słuchaj Kościoła Świętego. Bo kto słucha Kościoła Świętego, ten słucha mnie i Syna Mojego.

8 października 1943

Kto więcej cierpi na ziemi, ten więcej radości będzie miał w niebie. Pan Jezus powiedział naukę o miłości bliźniego.

9 października 1943

Przyjdą ciężkie czasy, ale kto będzie miał iskrę wiary, nadziei i miłości, ten nie zginie.

11 października 1943

Proście o co chcecie, a otrzymacie.

13 października 1943

Dziateczki kochane, dążcie do Mnie i Syna Mojego, a okryję was swoim płaszczem i nic wam się złego nie stanie.

20 października 1943

To miejsce jest święte, należy je czcić i szanować.

21 października 1943

Módlcie się, dziateczki kochane, to okryję was swoim płaszczem macierzyńskim.

22 października 1943

Dziateczki kochane, przychodźcie i módlcie się, to nie będę was karał. Daleko macie do kościoła, to módlcie się tu, a będę się wami opiekował.

Nawracajcie się, dziateczki, to Syn Mój nie będzie was karał, a jak się nie nawrócicie, to was ukarze. Módlcie się i przyprowadzajcie do Mnie owieczki, tak jak wy przychodzicie, to po śmierci będziecie w Królestwie Niebieskim.

25 października 1943

Dziateczki kochane, dążcie do Mnie z krzyżem. Niech nic nie będzie wam przeszkodą. Ja wam błogosławię. Dążcie do mnie, a nie zginiecie.

26 października 1943

Dziateczki kochane, obciążone jesteście. Przyjdźcie do mnie, a Ja was ochłodzę.

27 października 1943

Wylałem na krzyżu Najświętszą Krew za was. Kochajcie wy serce moje tak, jak Ja kocham serca wasze. Przykazuję wam, Syn Boga Żywego, nawróćcie się. Bo jak się nie nawrócicie, będą okropne choroby. Śmierć będzie dla was straszna. Krew będzie płynęła rynsztokami. Nawróćcie się, woła Chrystus Pan do was wszystkich, do całego świata. Bóg nie chce ludzi karać. Bóg chce ludzi ratować przed zagładą. Bóg żąda nawrócenia.

30 października 1943

Matka Moja uprosiła Mnie i niedługo zapanuje ten upragniony dla was pokój. Ja widzę wasze łzy w oczach, słyszę wasze jęki i modlitwę, widzę wasze biedne dusze i serca.

1 listopada 1943

Jak wy jesteście ze mną, to Ja jestem z wami i nic wam się nie stanie.

2 listopada 1943

Dziateczki kochane, przyszliście dziś tutaj, aby uczcić Maryję Najświętszą i Pana Jezusa. Padnijcie krzyżem i proście, o co chcecie, bo Matka Najświętsza stoi pomiędzy wami i patrzy. I cóż widzi. Widzi wasze grzeszne dusze i biedne serca. Matka Najświętsza porodziła Pana Jezusa w stajence betlejemskiej jako małą Dziecinę. A później tyle wycierpiała pod krzyżem Swojego Syna. Wiele łez wylała, gdy Syn Jej konał na krzyżu i wylał Najświętszą Krew Swoją. Więc dziateczki kochane, dążcie do Matki Najświętszej, bo u Niej znajdziecie wszystko, a po śmierci będziecie z Nią królowali na wieki. Matka Najświętsza kazała mi błogosławić cały świat i rzucać perły. Powiedziała, że te błogosławieństwa padły na dobrą rolę do serc naszych i niedługo się w nich zmieni.

3 listopada 1943

Dziateczki kochane, padnijcie na kolana przed Królową Nieba i Ziemi. O wszystko stworzenie, padnij na kolana i oddaj hołd Królowej Nieba i Ziemi. Dziateczki kochane, idźcie do Matki Najświętszej z otwartym sercem, z wyciągniętymi rękami, bo to wasza Matka, Matka całego świata. Biegnijcie do tej Matki całego świata i oddajcie Jej serca, serca czyste, gorejące miłością. Bo ona wszystko może. Bo jest Królową Świata. Więc dziateczki kochane, u niej szukajcie ratunku w każdej potrzebie. Do Niej dążcie i proście Ją jak matkę swoją, bo jest Matką całego świata.

5 listopada 1943

Twój różaniec jest z pereł moich.

7 listopada 1943

Ziemia jest święta, bo Syn mój umarł na krzyżu i Krew Najświętsza z ran ciekła na ziemię.

8 listopada 1943

Syn Mój, gdy szedł na górę kalwaryjską, padał pod krzyżem na ziemię. Więc wy, gdy padacie krzyżem, czcicie Święty Krzyż.

11 listopada 1943

Niedługo nadejdzie czas, kiedy porodziłam Syna Bożego. Gdy Matka Najświętsza to mówiła, ukazała się gwiazdka nad głową Matki Najświętszej. Następnie Matka Najświętsza powiedziała, że będzie u nas dużo ludzi i będzie wesoło. Radujcie się wtedy i módlcie się do mnie.

14 listopada 1943

Ta ziemia jest święta, bo na tej ziemi stał krzyż i Syn Mój na nim wisiał. A ja stałam pod krzyżem i płakałam.

20 listopada 1943

Uwiliście wieniec u stóp Moich. Dążcie do Mnie z wyciągniętymi rękoma, to i Ja do was przyjdę. Będę chodziła po ziemi, będę nawiedzała wsie i miasta, będę pukała do drzwi waszych.

22 listopada 1943

Syn Mój jest na was srodze zagniewany. Gdy spojrzycie na pola, łąki i ogrody objawia wam dobroć Bożą. A wy się nie nawracacie. Padnijcie na kolana i proście Mnie i Syna Mojego, żeby się nad wami zmiłował.

23 listopada 1943

Dzieci kochane, módlcie się nieustannie. Często powtarzajcie: Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego.