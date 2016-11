Które zwierzęta Biblia określa jako czyste i nieczyste?

reklama

W Biblii zostały wymienione zwierzęta odpowiednie do konsumpcji przez człowieka i te nieodpowiednie. Zobacz listę zwierząt, które można spożywać i tych których nie wolno jeść!

Choć ich lista w 11 rozdziale Księgi Kapłańskiej i 14 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa nie jest wyczerpująca, daje wytyczne, jeśli chodzi o rozpoznawanie zwierząt pod tym kątem.

Bóg w Starym Testamencie powiedział, że zwierzęta, które przeżuwają pokarm i mają rozszczepione racice, można konsumować (Kpł. 11,3; Pwt. 14,6).

Należy do tego: bydło, owce, kozły, jelenie i rodzina gazeli, antylop (Pwt. 14,4-5). Jako nieodpowiednie wymienione zostały takie zwierzęta jak: wielbłądy, zające, świnie.

Wyliczone zostały też małe zwierzęta, które "biegają po ziemi", a są nieczyste: krety, myszy, łasice, żółwie czy jaszczurki (Kpł. 11,29-31). Nieczyste dla Izraela były także czworonogi (np. koty, psy, zwierzęta, lwy, tygrysy itd. - ucg.org).

Bóg powiedział też, że ryby słono- i słodkowodne z płetwami i łuskami mogą być jedzone, ale te stworzenia, które nie mają tych cech (np. sumy, homary, kraby, krewetki, omułki, małże, ostrygi, kałamarnice, ośmiornice itd. - ucg.org) nie powinny być spożywane.

Wymienione zostały także ptaki i inne latające stworzenia nieczyste (Kpł. 11,13-19). Ptaki żywiące się padliną i drapieżne, a także nietoperze.

Na liście nieczystych nie ma ptaków takich jak kurczaki, indyki czy bażanty. Wynika z tego, że Bóg przyzwolił na ich jedzenie. Owady za wyjątkiem szarańczy i koników polnych, są nieczyste.

Dlaczego Bóg określił jedne zwierzęta jako odpowiednie do konsumpcji, a inne nie? Według strony ucg.org, dał On takie prawo, by ludziom, którzy chcą Mu być posłuszni, "dobrze się powodziło". (Pwt. 5,29).

Choć Bóg nie wyjawił dokładnych powodów, dla których niektóre zwierzęta zostały określone jako zdatne do jedzenia, a inne nie, można wyciągnąć ogólne wnioski, biorąc pod uwagę zwierzęta wymienione w obu tych kategoriach.

Wymieniając zwierzęta, których nie powinno się jeść, Bóg zabronił konsumpcji padlinożerców, tych, które czynią dla siebie pożywienie z innych zwierząt. Zwierzęta takie jak świnie, niedźwiedzie, sępy czy ptaki drapieżne mogą żywić się rozkładającym się ciałem. Zwierzęta drapieżne takie jak wilki, lwy, lamparty, gepardy najczęściej polują na najsłabsze (i nieraz chore) osobniki w stadach.

Jeśli chodzi o stworzenia morskie, to mieszkańcy dna, na przykład homary czy kraby, poszukują tam martwych zwierząt. Podobnie skorupiaki, takie jak ostrygi, małże i omułki żywią się rozkładającą się materią organiczną, która pada na dno, w tym ściekami.

Według kościoła United Church of God, wspólnym mianownikiem wielu zwierząt, jakie w Starym Testamencie zostały określone jako nieczyste jest to, że rutynowo jedzą one mięso, które powoduje dolegliwości lub nawet śmierć ludzi. Na stronie ucg.org czytamy, że kiedy konsumujemy takie zwierzęta, to uczestniczymy w łańcuchu pokarmowym, którego ogniwa są szkodliwe dla ludzi.

David Meinz, specjalista ds. żywienia, zauważa: "Czy to możliwe, że Bóg w Swojej mądrości stworzył pewne istoty, których jedynym zadaniem jest sprzątanie po innych? Ich całkowitym powołaniem może być działanie wyłącznie w roli pracowników sanitarnych dla naszego środowiska. Bóg może mówić, że lepiej jest dla nas wierzących nie jeść mięsa tych zbieraczy śmieci".

Następująca lista oparta na 11 rozdziale Księgi Kapłańskiej i 14 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa mówi o tym, które zwierzęta zostały wskazane przez Boga jako czyste, a które nieczyste. Lista zawiera ich pospolite nazwy.

Lista znajduje się na stronie kościoła United Church of God, który wierzy, że pewne przykazania ze Starego Testamentu obowiązują współczesnych chrześcijan. Między innymi właśnie przepisy dotyczące czystych i nieczystych zwierząt.

Oto ta lista:

Zwierzęta czyste

Ssaki, które przeżuwają i mają rozszczepione racice:

Antylopa, bizon (bawół), karibu, bydło (wołowina, cielęcina), jeleń (sarnina), łoś, gazela, żyrafa, kozioł, koziorożec, wół, renifer, owca (jagnię, baranina).

Ryby z płetwami i łuskami:

Sardela (anchois), barrakuda, okoń, lufar, karp, dorsz, drum, flądra, granik, plamiak, morszczuk, halibut, śledź, makrela, koryfena, strzelba potokowa, barwena, szczupak, rdzawiec, skorpena, łosoś, sardynka, aloza, witlinek, stynka, lucjan, sola, pstrąg stalowogłowy, samogłów, tarpon, pstrąg, tuńczyk, turbot, sieja.

Ptaki:

Kurczak, gołąb, kaczka, gęś, cietrzew, perliczka, kuropatwa, paw, bażant, cietrzew preriowy, pardwa górska, przepiórka, wróbel (i inne ptaki śpiewające), cyranka, indyk.

Owady:

Typy owadów, które mogą należeć do szarańczy, koników polnych.

Zwierzęta nieczyste

Świniowate:

Dzik, pekari, świnia (wieprzowina, bekon, szynka, smalec, kiełbasa).

Psowate:

Kojot, pies, lis, hiena, szakal, wilk

Kotowate:

Kot, gepard, lampart, lew, pantera, tygrys

Koniowate:

Osioł, koń, muł, onager, zebra

Inne Zwierzęta:

Pancernik, borsuk, nietoperz, niedźwiedź, bóbr, wielbłąd, słoń, hipopotam, kangur, lama, kret, małpa, mysz, piżmak, opos, jeżozwierz, zając, szop, szczur, nosorożec, skunks, ślimak nagi, ślimak, wiewiórka, walabia, łasica, rosomak, robaki, wszystkie owady poza rodziną szarańczy.

Zwierzęta morskie bez płetw i łusek

Ryby:

Głowacz, sum, węgorz, marlin, wiosłonos, rekin, ciernik, jesiotr, miecznik.

Skorupiaki:

Uchowiec, małż, krab, rak, homar, omułek, ostryga, przegrzebek, krewetka.

Głowonogi:

Mątwa, meduza, ośmiornica, kałamarnica (kalmar).

Ssaki morskie:

Delfin, wydra, morświn, foka, mors, wieloryb.

Ptaki drapieżne, padlinożerne i inne:

Albatros, bąk, myszołów, kondor, łyska, kormoran, żuraw, wrona, kukułka, orzeł, flaming, grubodziób, mewa, jastrząb, czapla, kania, czajka, nur, sroka, rybołów, struś, sowa, papuga, pelikan, pingwin, siewka, kruk, kukawka srokata, biegus, bocian, jaskółka, jerzyk, sęp, kokoszka, dzięcioł.

Gady:

Aligator, kajman, krokodyl, jaszczurka, wąż, żółw.

Płazy:

Padalec, żaba, traszka, salamandra, ropucha.

Należy zauważyć, że sprawa czystych i nieczystych zwierząt stanowi przedmiot sporu teologicznego w kontekście współczesnego chrześcijaństwa. Chodzi w szczególności o wizje, jaką otrzymał apostoł Piotr i jaka została opisana w księdze Dziejów Apostolskich:

"Potem (Piotr, red.) poczuł głód i chciał jeść; gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie i ujrzał otwarte niebo i zstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, opuszczane za cztery rogi ku ziemi; były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi, i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz! Piotr zaś rzekł: Przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba." (Dz. 10,10-16).

Ta wizja została ukazana apostołowi bezpośrednio przed wizytą u nawróconego poganina - Korneliusza.

„Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy (…). A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch: Oto szukają cię trzej mężowie; wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo Ja ich posłałem.” (Dz. 10,17; 19-20).

Zdaniem serwisu mesjasz.info, "fakt, iż Piotr zastanawiał się, co też owa wizja miała oznaczać, nie daje podstaw do najprostszej interpretacji, jaką przyjmuje wiele kościołów chrześcijańskich, iż Bóg dał mu do zrozumienia, że odtąd nie ma już podziału na zwierzęta czyste i nieczyste."

Serwis zwraca uwagę na słowa, jakie apostoł Piotr później wypowiedział:

"I rzekł do nich: Wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem; lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym; dlatego też wezwany, przyszedłem bez sprzeciwu". (Dz. 10,28-29)

Według mesjasz.info, oznacza to, że nieczyste zwierzęta, które Piotr ujrzał w wizji, obrazowały pogan.

"Apostoł Piotr wcale nie powiedział, że właśnie otrzymał wizję, że Żydzi nie musza już przestrzegać zasad koszerności i że mogą już jeść wieprzowinę i inne nieczyste zwierzęta. Gdyby tak było, powstałoby niemałe zamieszanie w środowisku ówczesnych Żydów oraz jego judeo-mesjanskich braci, z powodu zmiany tego odwiecznego prawa" - czytamy.

Serwis przypomina, że poganie byli dla Żydów "tak samo nieczyści, jak owe nieczyste mięso". Wskazuje też, że idea, by "uznanie pogan za czystych automatycznie pociągło za sobą uznanie za czyste nieczystego mięsa" jest "nadinterpretacją".

Niektórzy powołują się jednak na słowa Pana Jezusa, który powiedział, że nie to, co wchodzi do ust człowieka go kala, a to, co wychodzi, a także na słowa apostoła Pawła z I Listu do Koryntian 10,25-26:

"Wszystko, co się sprzedaje w jatkach, jedzcie, o nic nie pytając dla spokoju sumienia; albowiem Pańska jest ziemia i to, co ją wypełnia. A jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając dla spokoju sumienia."

Mesjasz.info przypomina jednak kolejne fragmenty Starego Testamentu ostrzegające przed spożywaniem nieczystych zwierząt:

"Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia, gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana. Ci, którzy się uświęcają i oczyszczają, aby wejść do pogańskich gajów za jednym, który kroczy w pośrodku, ci, którzy jedzą mięso wieprzowe i płazy, i myszy, wszyscy razem zginą - mówi Pan." (Iz. 66,15-17).

Serwis przypomina też, że przykazania Boże są niezmienne.

"Wierność i prawo są dziełami rąk jego, Wszystkie jego nakazy są niezawodne, Ustanowione na wieki wieków, Pełnione w wierności i prawości." (Ps. 111,7-8)

Żydzi do dziś nie jedzą mięsa nieczystego. Według mesjasz.info, podobnie czynią Żydzi mesjańscy czyli wierzący w Jezusa. A czy te zakazy tyczą się także wierzących z pogan, osób nie będących Żydami? Czy oni też mają nie jeść nieczystego mięsa?

W Dziejach Apostolskich czytamy:

"Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione, i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat." (Dz. 15:19-20).

Według mesjasz.info, wersety te mówią o wyznaczonych przez apostołów podstawowych, minimalnych przykazaniach dla pogan, którzy przyłączali się do chrześcijan-Żydów.

Kto więc ma rację w sporze - ci, którzy uważają, że wierzący nie będący Żydami mogą spożywać mięso określone w Starym Testamencie jako nieczyste czy też nie?

Pozostaje jeszcze jedna kwestia - czy warto jeść mięso, które może nie być dobre dla zdrowia...

Źródło: ucg.org

Tekst ukazał się na portalu www.chnnews.pl

PIERWOTNIE NA FRONDA.PL 15.03.2015

6.11.2016, 17:00