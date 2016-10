Która armia jest najpotężniejsza? Oto odpowiedź

reklama

Czołówka rankingu najpotężniejszych armii świata nie może zaskakiwać. Największym potencjałem tradycyjnie dysponują największe mocarstwa.

Portal Global Firepower stworzył zestawienie 10 najpotężniejszych armii świata. Na pierwszym miejscu jest oczywiście USA. Stanom depczą po piętach Chiny i Rosja. Polska zamyka drugą dziesiątkę rankingu. Budżet zbrojeniowy Polski to 9,36 mld dol. Na stanie uzbrojenia polskiego wojska znajduje się ponad tysiąc czołgów, 461 samolotów, 210 helikopterów oraz 83 statki. Siły Zbrojne Ukrainy zachowały 25. pozycję w rankingu najpotężniejszych armii świata.

1.USA GFP Power Index 0.0897

Ponad 10-krotnie wyższy budżet obronny od Rosji (581 mld dol.) Wielki potencjał naukowo-technologiczny. Korzystne położenie geograficzne. Prawie 9 tys. czołgów, ponad 13 tys. samolotów wojskowych oraz ponad 400 statków. USA są bez wątpienia i pozostaną na długo największą wojskową potęgą na świecie. Chociaż kraj ten wyciszył za kadencji Obamy swoją aktywność w najbardziej zapalnych rejonach świata, sytuacja może mocno się zmienić tuż po zbliżających się wyborach. To, jak potoczą się losy państw na Bliskim Wschodzie oraz w Europie Wschodniej zależy w dużej mierze właśnie od decyzji podejmowanych przez polityków i sztab wojskowy USA.

2. Rosja GFP Power Index 0.0964

Rosja stara się być nadal kluczowym rozgrywającym na geopolitycznej mapie świata, na co dowodem mogą być jej działania na Ukrainie oraz w Syrii. Nie da się jednak nie zauważyć, że jej relatywna siła maleje z każdą dekadą. Wystarczy porównać budżety obronne Rosji i Chin, Państwo Środka przeznacza na zbrojenia ponad 3-krotnie więcej, a dystans ten będzie się raczej powiększał. Kreml dodatkowo zmaga się z niskimi cenami ropy, które utrudniają realizację programu modernizacji sił zbrojnych. Możliwości rosyjskiego wojska są jednak nadal spore – ponad 15 tys. czołgów oraz 3,5 tys. samolotów wojskowych. Należy także pamiętać, że kraje ten pozostaje potęgą atomową i naftową.

3. Chiny GFP Power Index 0.0988

Chociaż w globalnym dyskursie o swoich ambicjach Państwo Środka stroni od aspektów wojskowych, pod względem wydatków na zbrojenia oraz tempa wzrostu budżetu obronnego znajduje się w ścisłej światowej czołówce. Obecnie wynosi on 155,6 mld dol. Pod tym względem ustępują jedynie USA. Chiny mają bez wątpienia geopolityczne ambicje kontrolowania Azji Płd.-Wsch., a przede wszystkim Morza Południowochińskiego. Muszą się jednak liczyć z rywalami z regionu, którzy korzystają ze wsparcia USA. W realizacji ambitnych planów ma im pomóc bogate wyposażenie armii: ponad 9 tys. czołgów, prawie 3 tys. samolotów wojskowych oraz ponad 700 statków. To właśnie kontrola akwenów morskich jest podstawą wojskowej strategii tego państwa.

4. Indie GFP Power Index 0.1661

Państwo o najszybciej rosnącej populacji świata i rodząca się potęga gospodarcza bardzo szybko rozwija też swój potencjał wojskowy. Nie dziwi to, biorąc pod uwagę jej geograficzne położenie oraz niezakończony spór graniczny z Chinami. Liczby robią wrażenie. Indie mają oczywiście liczną armię, jednak to nie wszystko. Posiadają prawie 6,5 tys. czołgów, 2 tys. samolotów wojskowych oraz prawie 300 statków. Liczba ich samolotów bojowych wynosi 679.

5. Francja GFP Power Index 0.2164

Zdaniem twórców rankingu największym potencjałem wojskowym ze wszystkich europejskich krajów dysponuje Francja. Budżet obronny tego kraju wynosi 35 mld dol. Francja posiada na wyposażeniu swojej armii 423 czołgi, prawie 7 tys. dział artyleryjskich, 1,2 tys. samolotów wojskowych (w tym aż 662 transportery) oraz 118 statków, z których 11 to niszczyciele, a 10 łodzie podwodne.

6. Wielka Brytania GFP Power Index 0.2164

Geopolityczne znaczenie Wielkiej Brytanii bez wątpienia zmalało na przestrzeni ostatnich stuleci. Obecnie jej potencjał wojskowy (w dużej mierze wyznaczany poprzez wielkość budżetu obronnego) znacznie odbiega od największych globalnych potęg. Biorąc pod uwagę tylko suche statystyki, nie wyglądają one imponująco. Wojsko tego kraju ma na wyposażeniu jedynie 407 czołgów oraz 879 samolotów wojskowych, z czego niecałe 100 to pojazdy bojowe. Nie przeszkadza to jednak tamtejszej armii aktywnie angażować się w konflikty zbrojne na świecie, głównie na Bliskim Wschodzie oraz na północy Afryki.

7. Japonia GFP Power Index rating of 0.2466

Będąca tradycyjnie wielką potęgą wojskową Japonia przez ostatnie lata szła w kierunku demilitaryzacji. To zaczyna się jednak ostatnio zmieniać, bowiem jej władze dostrzegają wzrastające ambicje geopolityczne Chin oraz wzrost napięć militarnych w regionie Morza Południowochińskiego. Budżet zbrojeniowy Kraju Kwitnącej Wiśni wynosi 40,3 mld dol. Japonia imponuje przede wszystkim jakością i liczebnością sił powietrznych (posiada 1,6 tys. samolotów wojskowych, w tym prawie 300 bojowych).

8. Turcja GFP Power Index 0.2623

Znajdująca się ostatnimi czasy w centrum geopolitycznych wydarzeń Turcja (w dużej mierze za sprawą napięć dyplomatycznych z Rosją) ma stosunkowo ubogi budżet obronny – to tylko 18,185 mld dol., czyli znacznie poniżej na przykład Włoch. Biorąc pod uwagę wielkość posiadanego uzbrojenia bije jednak konkurentów ze Starego Kontynentu na głowę. Posiada przede wszystkim 3,7 tys. czołgów, ponad 800 wyrzutni rakietowych oraz ponad tysiąc samolotów wojskowych, w tym aż 445 helikoptery.

9. Niemcy GFP Power Index 0.2646

Chociaż od dawna mówi się, że niemiecka Bundeswehra jest słaba i potrzebuje modernizacji, nie przeszkodziło to jej jednak znaleźć się w czołówce rankingu państw o najpotężniejszych siłach zbrojnych. Budżet obronny Niemiec jest zbliżony do włoskiego i wynosi obecnie 36,3 mld dol. Patrząc na suche liczby, Niemcy ustępują państwu z Półwyspu Apenińskiego zarówno pod względem liczby posiadanych czołgów, samolotów, jak też statków. Przewyższają ich jednak chociażby pod względem liczebności samolotów bojowych.

10. Włochy GFP Power Index 0.2724

Pierwszą dziesiątkę zestawienia zamykają Włochy. Budżet obronny tego kraju jest ponad 3-krotnie wyższy od polskiego i wynosi 34 mld dol. Włochy znacznie ustępują Polsce po względem liczby posiadanych czołgów (586), jednak mają znacznie wyższy potencjał sił powietrznych (785 samolotów, w tym 111 bojowych i 424 transportowe i 421 helikopterów). Posiadają też stosunkowo silną wojskową flotę, która liczy łącznie 143 statki.

12.10.2016