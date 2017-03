Unijni przywódcy na szczycie w Brukseli mają dziś zdecydować o wyborze przewodniczącego Rady Europejskiej. Spotkanie przywódców 28 krajów rozpocznie się od rozmowy z szefem Parlamentu Europejskiego (15.30) Pierwsza sesja robocza rozpocznie się o 16.00, wybór przewodniczącego Rady jest pierwszym punktem obrad.

O reelekcję ubiega się obecny szef Rady Donald Tusk. Polska wystawiła swojego kandydata - Jacka Saryusz-Wolskiego. Dyplomaci spodziewają się trudnych obrad, niektórzy ostrych sporów.

Z deklaracji napływających wczoraj do Brukseli z europejskich stolic, które powtarzali dyplomaci z państw członkowskich wynika, że Donald Tusk ma poparcie zdecydowanej większości krajów.

Z ogłoszeniem swoich decyzji do szczytu czekają tylko liderzy Wielkiej Brytanii i Węgier. Ale choć poparcie dla obecnego szefa Rady jest przeważające, to w wielu stolicach są wątpliwości czy można go wybrać ponownie przy sprzeciwie własnego kraju. - Będzie awantura - mówił wczoraj jeden z dyplomatów. A Donald Tusk na konferencji odpowiadał na zarzuty polskiego rządu, że przekroczył europejski mandat wspierając opozycję. - Próbowałem zachować bezstronność. Wierzę, że mi się to udało. Jestem i pozostanę w przyszłości politycznie neutralny wobec wszystkich 28 państw - mówił szef Rady.

Zgodnie z zapisami traktatowymi, do wyboru szefa Rady Europejskiej potrzebna jest większość kwalifikowana, ale Polska uważa, że w tak ważnej sprawie konieczna jest jednomyślność. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki powiedział Polskiemu Radiu, że tak też uznano, choć nigdzie tego nie zapisano, w 2014 roku, kiedy mimo sprzeciwu Węgier i Wielkiej Brytanii wybrany został szef Komisji Europejskiej.

Jak powiedział jednak minister Witold Waszczykowski, Polska zrobi wszystko co możliwe, by głosowanie przełożyć. Jego zdaniem nie ma potrzeby się spieszyć i głosować już dzisiaj.

