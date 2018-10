Kto zastąpi Merkel? 56-letnia katoliczka albo gej (też ,,katolik'')

Angela Merkel ogłosiła w poniedziałek, że nie będzie ubiegać się o wybór na przewodnicząca CDU. Wybory odbędą się już na początku grudnia. To oznacza, że za około 6 tygodni niemiecka chadecja będzie mieć nowego szefa. Merkel chce być póki co kanclerzem, ale jest to stan przejściowy. Teraz trwa prawdziwa giełda nazwisk. Kto zastąpi Angelę Merkel?